Tom Holland: 'Per The Crowded Room sono stato più attento agli spoiler che con Marvel, ecco perché'

The Crowded Room ha spinto Tom Holland a fare molta più attenzione a non lasciarsi sfuggire spoiler rispetto ai lavori Marvel.

Noto per essersi lasciato sfuggire, in passato, spoiler succosi sui film Marvel che lo vedevano coinvolto, Tom Holland ha confessato di essere stato molto più attento per The Crowded Room, la serie Apple TV+ in cui interpreta Danny Sullivan, che viene arrestato nell'estate del 1979 a causa del suo coinvolgimento in una sparatoria al Rockefeller Center. Lo show è basato sui veri crimini di Billy Milligan, a cui è stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell'identità.

The Crowded Room: un primo piano di Tom Holland

Parlando con Screen Rant, Tom Holland ha spiegato che gli spoiler dell'MCU sono piuttosto semplici, mentre far luce sul mistero dietro The Crowded Room è stato molto più complicato e anticipare le svolte narrative avrebbe sicuramente rovinato l'esperienza al pubblico:

"Gli spoiler per i film Marvel sono molto basilari. 'Chi è il cattivo? Che aspetto ha il costume? Dov'è l'ambientazione? Cosa sta succedendo?' Ma quello che amo di questo show è che abbiamo messo insieme questo mistero e il pubblico dovrà provare a risolverlo. La serie abbraccia tante epoche diverse prima di svelare il finale. Sono davvero curioso di vedere come reagirà il pubblico, motivo per cui sono così attento a non rivelare nulla".

The Crowded Room ha devastato Tom Holland

The Crowded Room: Tom Holland in una scena

Interpretato da Tom Holland e Amanda Seyfried, The Crowded Room è ambientato nella New York del 1979 e segue la storia di Danny Sullivan, un giovane coinvolto in una sparatoria. Attraverso diverse interviste, l'investigatrice Rya Goodwin cercherà di ricostruire gli eventi al di fuori della mente di Sullivan per scoprire la verità. Tuttavia, il viaggio che entrambi intraprenderanno attraverso i ricordi del giovane e della sua vita complicata porterà a galla un segreto molto più profondo e oscuro, sepolto nel suo subconscio, che cambierà per sempre le loro vite.

Tom Holland ha ammesso che il coinvolgimento emotivo richiesto per The Crowded Room lo ha devastato tanto da spingerlo a prendere un anno di pausa dalla recitazione.

"Non sono estraneo al duro lavoro", ha spiegato la star di Spider-Man. "Ho vissuto con l'idea che il duro lavoro è un buon lavoro. Poi la serie mi ha distrutto. È arrivata un momento in cui avevo bisogno di una pausa, così sono scomparso, sono andato in Messico per una settimana e mi sono divertito in spiaggia. Ora mi prendo un anno di pausa, e questo è il risultato di quanto sia stato difficile questo show. Non vedo l'ora di scoprire come andrà a finire. Sento che il nostro duro lavoro non è stato vano".