Cosa fa Tom Holland quando è entusiasta? Lo svela il video realizzato da una fan

Tom Holland a.k.a. Spider-Man ha un modo davvero adorabile di mostrare entusiasmo, e un'attenta fan ha deciso di creare un video con una compilation di momenti in cui l'attore ne dà dimostrazione.

"Trasforma l'agitazione in entusiasmo. è tropo carino, che tenerezza!" ha scritto l'autrice del filmato come caption nel post di Instagram in cui Holland si sfrega le mani ogni qualvolta stia per fare qualcosa di entusiasmante.

In effetti, questo pare essere un gesto compiuto spesso dall'interprete di Peter Parker, soprattutto prima di un'intervista... Magari è anche un modo per farsi coraggio e ricordare a sé stesso di non fare spoiler? Dopotutto, non può esserci sempre Benedict Cumberbatch a bloccarlo dal rivelare troppo!

Al momento, Tom Holland è impegnato in Ohio con le riprese di Cherry, il nuovo film dei fratelli Russo, in cui interpreta un soldato di ritorno dalla guerra in Iraq che si affiderà agli oppioidi per combattere il disturbo da stress post-traumatico che lo affligge.