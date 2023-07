The Crowded Room: ecco dove hai già visto i membri del cast della serie tv con Tom Holland

Scopriamo insieme in quali film e serie tv hanno recitato i membri del cast di The Crowded Room, il nuovo show con Tom Holland ispirato al celebre romanzo di Daniel Keyes.

Negli ultimi anni Apple TV+ è divenuta una delle piattaforme streaming più popolari di sempre grazie alla realizzazione di una vasta gamma di show televisivi e miniserie straordinarie che hanno ottenuto un enorme successo, conquistando i fan e ricevendo il plauso del pubblico e della critica. Potremmo parlare per ore di Ted Lasso o di altre serie come Cinque giorni al Memorial, ma oggi è il turno del nuovo show con Tom Holland intitolato The Crowded Room.

The Crowded Room: un'immagine della serie

La miniserie è un thriller psicologico ambientato a New York City con protagonisti come Holland, Amanda Seyfried, Emmy Rossum e molti altri. Considerando che il cast di The Crowded Room è formato da svariati attori che avrete sicuramente già visto, è giunto il momento di scoprire quali sono i titoli più famosi in cui hanno recitato gli interpreti del nuovo show ideato da Akiva Goldsman e basato sul romanzo del 1981 Una stanza piena di gente di Daniel Keyes.

Tom Holland (Danny Sullivan)

Cominciamo questa lista con Tom Holland, che interpreta il protagonista maschile di The Crowded Room nel ruolo di Danny Sullivan. Holland è nel settore da anni, ma recentemente ha ottenuto la fama mondiale grazie al ruolo di Peter Parker, altrimenti noto come Spider-Man, nell'Universo Cinematografico Marvel; l'attore britannico ha recitato in ben tre film nei panni dell'Uomo Ragno, oltre ad una serie di camei.

The Crowded Room: un primo piano di Tom Holland

Oltre alla sua partecipazione nel mondo dei supereroi, Holland ha mostrato la sua versatilità come attore anche in altri progetti: ha interpretato il ruolo di Lucas Bennett nella serie TV britannica Wolf Hall ed è apparso nel film drammatico The Impossible, che gli ha valso ampi elogi per la sua performance. Holland ha anche interpretato il ruolo principale nel film Cherry, un dramma sul disturbo da stress post-traumatico di un veterano di guerra. Inoltre, ha preso parte a produzioni cinematografiche come Dolittle, Uncharted, Spie sotto copertura e ha avuto un ruolo di doppiaggio nel film Onward - Oltre la magia.

Amanda Seyfried (Rya Goodwin)

Passiamo ora ad Amanda Seyfried, che interpreta la protagonista femminile, Rya Goodwin. L'attrice è nel mondo del cinema da anni: ha debuttato sul grande schermo con il classico della commedia_ Mean Girls_, e da allora è apparsa in molti altri film come il musical Mamma Mia!, e il suo sequel Mamma Mia! Ci risiamo, Letters to Juliet e Dear John, guadagnandosi una reputazione come interprete affascinante e sensibile.

The Crowded Room: un momento della serie

Amanda ha anche interpretato ruoli più complessi in film come Lovelace, in cui ha dato vita all'attrice Linda Lovelace, e Les Misérables, in cui ha interpretato Cosette. La Seyfried ha anche preso parte a serie TV di successo come Big Love, in cui ha interpretato Sarah Henrickson, una delle figlie del protagonista, Veronica Mars e la serie antologica Twin Peaks: The Return.

Emmy Rossum (Candy Sullivan)

Emmy Rossum è un'attrice talentuosa che ha raggiunto il successo sia sul grande che sul piccolo schermo: sebbene sia principalmente conosciuta per il suo ruolo da protagonista nella serie TV Shameless, in cui ha interpretato Fiona Gallagher per undici stagioni, la Rossum aveva già dato prova del suo talento nel film Il fantasma dell'Opera del 2004, in cui ha interpretato Christine Daaé.

Wallpaper di Emmy Rossum

La star ha anche recitato in film come Mystic River, Il giorno in cui Earth si fermò e Qualcosa di buono e ha avuto ruoli in serie TV come Law & Order: Unità Speciale e The Practice. Oltre alla sua carriera di attrice, la Rossum è anche una talentosa cantante: nel 2007 ha pubblicato l'EP Carol of the Bells e nel 2013 l'album dalla Warner Bros intitolato Sentimental Journey.

Sasha Lane (Ariana)

Sasha Lane è un'attrice emergente che negli ultimi anni ha iniziato a farsi un nome nel mondo del cinema indipendente. Potresti averla vista in diversi film e serie TV in cui è apparsa nel corso della sua carriera relativamente breve ma promettente. Il suo debutto è avvenuto nel 2016 con il film American Honey, diretto da Andrea Arnold, in cui ha interpretato il ruolo principale di Star.

American Honey: Sasha Lane durante la conferenza stampa

La sua performance è stata acclamata dalla critica e le è valsa una nomination agli Independent Spirit Awards come miglior attrice protagonista. Dopo il successo della pellicola, la Lane ha continuato a ottenere ruoli interessanti, come quello di Alice nel film La diseducazione di Cameron Post, grazie al quale si è aggiudicata un'ulteriore nomination agli Independent Spirit Awards. L'attrice ha anche recitato nella serie TV Utopia e nel film Hellboy del 2019, in cui ha interpretato il ruolo di Alice Monaghan.

Will Chase (Martin)

Will Chase è un attore e cantante statunitense che ha fatto il suo debutto a Broadway nel 1998 nel musical Rent, dove ha interpretato il ruolo di Roger. La sua eccezionale performance è stata inclusa nella produzione Rent: Filmed Live on Broadway, che documenta l'ultima rappresentazione del musical a Broadway, nota come la replica numero 5123.

Will Chase e Debra Messing in una foto di scena del secondo episodio di Smash

Nel 2001 ha recitato in Miss Saigon e Aida a Broadway e in The Baker's Wife nel New Jersey nel 2005, mentre nel 2012 è stata la volta di "The Mystery of Edwin Drood", per il quale è stato candidato al Tony Award come miglior attore non protagonista in un musical. Will ha anche recitato in Dopo il matrimonio di Bart Freundlich e in diverse serie televisive, tra cui Terapia d'urto, Nashville e Smash.

Lior Raz (Yitzhak)

Lior Raz è un attore e scrittore israeliano divenuto popolare grazie al suo ruolo nella serie TV Fauda. La serie, creata e interpretata dallo stesso Raz, è stata acclamata dalla critica per la sua rappresentazione realistica del conflitto israelo-palestinese. In Fauda, Lior Raz interpreta il personaggio di Doron Kavillio, un agente dei servizi segreti israeliani che si infiltra tra i terroristi palestinesi. La serie è diventata un fenomeno mondiale e ha contribuito a far conoscere Lior Raz a livello internazionale. Oltre a Fauda, Raz ha recitato in altri film e serie TV in Israele, come Maria Maddalena e Operation Finale.

Jason Isaacs (Jack Lamb)

Jason Isaacs in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Jason Isaacs è un versatile attore britannico principalmente conosciuto per aver interpretato il ruolo di Lucius Malfoy nella serie di film di Harry Potter, dove ha incantato il pubblico con la sua perfida interpretazione del padre di Draco Malfoy. L'attore ha anche interpretato personaggi memorabili in altri film come "Il patriota", Black Hawk Down e Il caso Spotlight.

Nel mondo della televisione, Isaacs ha ottenuto notorietà per il suo ruolo da protagonista nella serie TV Brotherhood e per aver recitato in show acclamati come The OA e Star Trek: Discovery, in cui ha interpretato il capitano Gabriel Lorca. La sua carriera è caratterizzata da una grande varietà di ruoli, spaziando dalla fantasia all'azione, dal dramma al thriller: motivo per cui, anche se non sei un fan di Harry Potter, sono davvero moltissimi i titoli in cui potresti averlo visto.

Christopher Abbott (Stan Camisa)

Piercing: Christopher Abbott in un momento del film

Christopher Abbott è un talentuoso attore americano che ha raggiunto la fama grazie ai film La fuga di Martha, 1981: Indagine a New York e James White, in cui ha interpretato il protagonista ottenendo una nomination ai Gotham Independent Film Awards come miglior attore. L'attore è molto noto anche per il suo ruolo nella serie TV Girls, in cui ha interpretato Charlie Dattolo, il fidanzato di uno dei personaggi principali. Grazie alla sua performance in Girls ha ottenuto l'attenzione del pubblico e numerosi elogi da parte della critica.

Per quanto riguarda la sua carriera recente, nel 2016 l'attore ha recitato in Whiskey Tango Foxtrot, un film che vede la partecipazione di talenti come Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman e Billy Bob Thornton. Nel 2017, ha preso parte al film horror It Comes at Night, con Joel Edgerton come protagonista, dimostrando la sua versatilità nel genere. Ha anche recitato nella serie televisiva thriller The Sinner, interpretando il ruolo di Mason Tannetti. Infine, nel 2019, è stato ingaggiato per il ruolo di John Yossarian nella miniserie "Catch-22", basata sull'omonimo romanzo.