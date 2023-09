The Creator: per la critica è il miglior film fantascientifico dell'anno: 'Tra Akira e Terminator 2'

Dopo l'anteprima mondiale di The Creator. sono cominciate a fioccare online le prime reazioni della critica che stanno sostanzialmente promuovendo a pieni voti il nuovo film di Gareth Edwards.

Tra le varie reazioni online, possiamo leggere: "The Creator è sorprendentemente bello. Il miglior film dell'anno e il miglior film di fantascienza degli ultimi anni". Ancora: "Pur attingendo a ispirazioni identificabili, The Creator è una delle migliori epopee sci-fi originali degli ultimi anni. Divertente, coinvolgente e profondo a tutti i livelli. Gareth Edwards costruisce un mondo coinvolgente e lo riempie di personaggi convincenti. Assolutamente radicale".

"Gareth Edwards non sbaglia con The Creator. Il film si colloca accanto a Terminator 2, Alien e Star Wars come esempi assoluti di come la fantascienza possa essere parallela al nostro mondo. È senza dubbio uno dei migliori film dell'anno".

"The Creator è un capolavoro di fantascienza originale. Gareth Edwards è uno dei nostri grandi registi. Un'interrogazione profonda, ricca di sfumature, simile a quella di Lucas, sulle convinzioni e i pregiudizi umani e sulla nostra insicurezza di fronte a qualcosa di più grande. Spettacolo e cuore ai massimi livelli. Puro cinema, baby!".

The Creator, Gareth Edwards sulla tecnologia nel film: "Molto anni '80 e '90"

"The Creator ha un doppio significato, perché da un lato identifica la persona che sta costruendo l'IA", aveva raccontato Edwards in precedenza. "Agli occhi dell'Occidente, nel nostro film, [I.A.] è il nemico pubblico numero uno... È come Osama bin Laden: 'Li vogliamo morti. Stanno facendo questa cosa terribile'. Dall'altra parte della barricata, dal punto di vista dell'IA e delle persone che vivono in Asia, il Creatore è come Dio, sta creando tutte queste belle persone. Quindi, ha questo doppio significato".

The Creator uscirà nelle sale italiane il 28 settembre 2023.