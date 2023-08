The Creator, Gareth Edwards sulla tecnologia nel film: 'Molto anni '80 e '90'

Quando manca circa un mese all'uscita nelle sale del suo nuovo film, The Creator, il regista Gareth Edwards ha parlato della tecnologia che vedremo nella pellicola che definisce molto il look dell'intera operazione.

John David Washington (Tenet) è il protagonista del film, affiancato da Gemma Chan (Eternals). La trama è incentrata sull'intelligenza artificiale e Edwards ha precedentemente rivelato di non aver detto agli attori chi interpretava gli esseri umani e chi i robot. In una nuova intervista concessa a Slash Film, Edwards ha rivelato un'altra sorprendente rivelazione sulla tecnologia di The Creator.

"Il modo in cui abbiamo cercato di descrivere rapidamente l'estetica del film è che è un po' retro-futuristico. È come se immaginassimo che il Mac della Apple non avesse vinto la guerra tecnologica e il Walkman della Sony sì", ha rivelato Edwards. "Quindi tutto ha una sorta di atmosfera anni '90, anni '80, quando si girava con i Walkman e il Nintendo. Abbiamo preso in considerazione il design di tutti i prodotti di quell'epoca e abbiamo cercato di metterli sui robot".

The Creator: il trailer italiano del nuovo film con John David Washington (VIDEO)

Come possiamo leggere nella sinossi, in una guerra futura tra la razza umana e le forze dell'intelligenza artificiale, Joshua (Washington), un ex agente delle forze speciali in lutto per la scomparsa della moglie (Chan), viene reclutato per dare la caccia e uccidere il Creatore, l'inafferrabile architetto dell'avanzata IA che ha sviluppato una misteriosa arma con il potere di porre fine alla guerra... e all'umanità stessa.

The Creator uscirà nelle sale italiane il 28 settembre 2023.