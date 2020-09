The Craft: il reboot di Giovani Streghe ha una data di uscita

The Craft, il reboot del film degli anni '90 Giovani Streghe, ha ora una data di uscita americana direttamente in streaming.

The Craft, il reboot di Giovani Streghe, ha ora una data di uscita: il 27 ottobre, sulla piattaforma di streaming americana di Amazon.

Il film ispirato al lungometraggio degli anni '90 debutterà quindi direttamente in formato digitale a causa della complicata situazione relativa all'apertura delle sale cinematografiche.

La nuova versione del film Giovani streghe avrà un cast composto da Michelle Monaghan, David Duchovny, Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, Nicholas Galitzine e Julian Grey.

Il progetto originale, distribuito nelle sale nel 1996, aveva come star Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell, Christine Taylor e Rachel True e in Giovani streghe si raccontava la storia di una ragazza che si iscrive a un liceo privato cattolico, ritrovandosi alle prese con delle coetanee che praticano la magia nera per vendicarsi di chi fa loro un torto.

Alla regia di The Craft ci sarà Zoe Lister-Jones e tra i produttori ci saranno, oltre a Jason Blum, Douglas Wick (Il Gladiatore) e Lucy Fisher.

Lister-Jones ha firmato anche la sceneggiatura del remake e avrà il ruolo di produttrice esecutiva accanto ad Andrew Fleming, regista e co-autore dell'originale.