Giovani Streghe: le riprese del reboot di The Craft sono ufficialmente terminate

Le riprese di The Craft, reboot del film Giovani Streghe del 1996, sono ufficialmente finite, come conferma il produttore del film Jason Blum in una recente intervista al sito web Too Fab.

Rispondendo alle domande su questo nuovo film, Jason Blum ha confermato la fine delle riprese, senza svelare nessun dettaglio di The Craft: "Non posso riferire nulla di The Craft, tranne che ha concluso le riprese. E dovrei vederlo tra circa due o tre settimane"

Sarà sicuramente una sorpresa vedere cosa sono riusciti a inventare per questo reboot, molto atteso dalla generazione che ha tanto amato il film degli anni '90. Giovani Streghe è un thriller teen del 1996 il cui titolo originale è appunto The Craft, diretto da Andrew Fleming e raccontava di una ragazza che arriva in una scuola cattolica, dove conosce tre coetanee che praticano le arti magiche e le usano per vendicarsi di tutti quelli che le fanno arrabbiare.

Questo non è il primo tentativo di ripristino di The Craft, infatti già qualche anno fa si era parlato di un probabile remake/reboot/sequel, ma in quel caso la smentita era arrivata direttamente dal regista. Stavolta è tutto vero e, a quanto pare, non dovremo aspettare molto per vedere il reboot.

Nel cast del nuovo The Craft ci saranno Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Nicholas Galitzine come nuove aspiranti streghe, insieme a David Duchovny e Michelle Monaghan.