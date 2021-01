The Courier: Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan nel trailer dello spy movie

Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan nel primo trailer di The Courier, thriller ambientato negli anni '60, in piena Guerra Fredda.

Dopo l'anteprima alla Festa di Roma, approda in rete il primo trailer di The Courier, spy story ambientata negli anni '60 che vede protagonisti Benedict Cumberbatch e Rachel Brosnahan.

Il trailer si apre a Londra intorno al 1960. Vediamo il personaggio di Benedict Cumberbatch, Greville Wynne, un burbero commesso viaggiatore che finisce per ricevere una chiamata inaspettata da alcune spie governative. Dato che è un civile, il KGB ha meno motivi per sospettare che sia una spia. In quanto tale, viene reclutato per fare esattamente questo, spiare il governo russo. La posta in gioco è alta mentre aumentano le tensioni tra la Russia e il resto del mondo. Questo ignaro venditore finisce per avere un ruolo significativo raccogliendo informazioni cruciali.

Lionsgate e Roadside Attractions hanno fissato per marzo la data di uscita americana del film. The Courier, ispirato a una storia vera, vede Benedict Cumberbatch nel ruolo di Greville Wynne, uomo d'affari che ricoprì un ruolo fondamentale come spia in Russia. Pur non avendo alcuna esperienza al riguardo, Greville Wynne fu scelto dalla British Intelligence e dalla CIA come candidato ideale e gli vennero affidate numerose missioni finché non finì nelle mani dei russi e fu imprigionato.

Oltre a Rachel Brosnahan, fanno parte del cast Merab Ninidze e Jessie Buckley. Il film è diretto da Dominic Cooke e scritto da Tom O'Connor.