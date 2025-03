The Couple, il cast del nuovo reality di Ilary Blasi si arricchisce: ecco altri (possibili) concorrenti

Manca poco alla fine del Grande Fratello e Canale 5 ha già pronto un altro reality show. Si tratta di The Couple, che del GF eredita la casa di Cinecittà, la collocazione, gli autori, la reclusione forzata dei coinquilini e una sua ex conduttrice: Ilary Blasi.

The Couple: come funziona il nuovo programma di Canale 5

Ilary Blasi

Le anticipazioni arrivano da TvBlog, che infatti ha definito il nuovo programma come un "Grande Fratello al quadrato". Innanzitutto per il meccanismo stesso, che prevede coppie di concorrenti all'interno della casa: ogni coppia vale come unico concorrente, e potranno essere composte da amici, parenti, colleghi o anche "nemici".

Per il resto, The Couple andrà in onda il lunedì sera a partire da aprile, dato che l'ultima puntata del Grande Fratello è prevista per il 31 marzo.

Le puntate previste sono sei.

I concorrenti

Corinne Clery

Ma veniamo ai concorrenti. Sempre TvBlog, aveva già anticipato alcuni nomi: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. Si tratta di nomi già visti al Grande Fratello Vip.

Ora a questi nomi, si aggiungono Lory Del Santo, Corinne Clery ed Eva Henger. Pare poi sia stato contattato anche Guillermo Mariotto, ma il giurato di Ballando con le Stelle avrebbe declinato; del resto, sta per partire l'edizione speciale per i 20 anni dello show "ballerino" e anche se il nome di Mariotto non è ancora stato confermato, non è detto che non sia presente.

Un altro nome emerso, è quello di Gloria Guida che potrebbe entrare nella casa insieme alla figlia. Infine, pare che il reality sia stato proposto anche a Paolo Ciavarro; il ragazzo però, ha perso la mamma proprio due giorni fa e quindi potrebbe decidere di non prendere parte al programma.