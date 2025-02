The Couple con Ilary Blasi ha già una data di debutto? Ecco i primi concorrenti, tutti ex del Grande Fratello

The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, partirà ad aprile. Ad anticipare la date del debutto ed alcune novità è Tv Blog, secondo cui il programma esordirà lunedì 7 aprile, una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello. Grande Fratello con cui avrà molti punti in comune, a partire dai primi nomi trapelati: ancora secondo Tv Blog infatti, si tratterà di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet.

Ilary Blasi

The Couple, come funziona il gioco

Protagoniste di The Couple saranno delle coppie che dovranno vivere insieme forzatamente, e si sfideranno per vincere il montepremi finale. Le coppie saranno composte da vip e persone comuni: compagni di vita, amici, parenti, colleghi e persino storici nemici. Tutti loro si sottoporranno a delle prove dove dovranno dimostrare una grande tenuta sia fisica che psicologica.

Unica: Ilary Blasi in una fotografia

I punti in comune con il Grande Fratello

In realtà, già nel Grande Fratello sono entrati dei "concorrenti" costituiti da una coppia di persone, per cui questa eccezione diventa regola nel nuovo show. Di più: ad ospitare i concorrenti sarà proprio la casa di Cinecittà, opportunamente modificata per accogliere il nuovo cast. Inutile poi ricordare che Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet hanno già varcato la soglie della casa in passato. Lo studio da cui Ilary Blasi condurrà la diretta invece, non sarà lo stesso del Grande Fratello, probabilmente per segnare una discontinuità rispetto al reality.

The Couple sarà composto da sei puntate; la produzione è di Endemol Shine Italy .