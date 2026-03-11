Grande Fratello, Ilary Blasi: "Selvaggia Lucarelli è la cattiva, ma mi diverte"

Martedì 17 marzo torna il Grande Fratello Vip, arrivato alla sua ottava edizione, e lo fa con un importante ritorno alle origini. Alla guida del reality ci sarà infatti Ilary Blasi, che aveva già condotto il programma in passato per due edizioni.

Dopo la parentesi televisiva di The Couple, per la conduttrice romana si apre quindi una nuova sfida professionale. Accanto a lei ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, tre donne dalle personalità molto diverse che promettono di dare vita a un trio inedito e interessante. Proprio di questa nuova avventura ha parlato la stessa Blasi in un'intervista rilasciata al settimanale Chi.

Ilary Blasi racconta il trio con Lucarelli e Buonamici

Il Grande Fratello Vip 2026 sarà un'edizione più breve ma intensa e con una forte presenza femminile. La conduttrice ha raccontato di essere entusiasta di condividere il palco con due opinioniste così diverse tra loro, sottolineando quanto per lei sia importante il confronto e il gioco di squadra.

Selvaggia Lucarelli

Parlando delle sue compagne di viaggio, Ilary ha definito con ironia Selvaggia Lucarelli la "cattiva" del trio, ma sempre con il sorriso: "Guarda che la cattiva è Selvaggia. Io sono felicissima di trovare lei e Cesara Buonamici. Non le conosco ancora molto bene, avremo modo di 'annusarci' di più, però mi piace questo trio tutto al femminile, ognuna con una personalità diversa".

La conduttrice ha poi aggiunto: "Sono una che fa squadra, mi appoggerò molto alle mie compagne di viaggio, proprio perché mi interessa il loro punto di vista. Posso dire? Viva le donne!".

Ilary Blasi su Selvaggia Lucarelli: "Mi diverte tantissimo"

Nel corso dell'intervista, la presentatrice ha parlato anche del rapporto con Selvaggia Lucarelli, sottolineando di apprezzarne l'ironia pungente. "Sono una delle poche a non essere mai finita sotto lo scanner della Lucarelli. Però devo dire che a me diverte tantissimo, ha quell'umorismo cinico che mi fa impazzire, perché non è banale e perché, in fondo, sono un po' anch'io così".

Le differenze con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini

Durante l'intervista Ilary Blasi ha anche spiegato che questa nuova edizione del reality sarà diversa da quelle condotte negli ultimi anni da Alfonso Signorini. Il programma dovrebbe avere una durata più breve rispetto al passato: inizialmente sono previste circa sei settimane di messa in onda. Tuttavia, un eventuale prolungamento non è escluso nel caso in cui gli ascolti dovessero premiare il reality.

"Sono allergica alle storie drammatiche"

La conduttrice ha infine chiarito anche il suo approccio alla conduzione e al rapporto con i concorrenti, spiegando di non voler entrare troppo nelle dinamiche personali più delicate dei "vipponi". "Io poi sono un po' allergica alle storie drammatiche... Non mi piace mettere in difficoltà i vipponi", ufficializzati pochi giorni fa.

E ha aggiunto: "Il reality è fatto anche di storie, quindi ognuno porta la propria vita ed è giusto parlarne. Però sono anche un po' pudica, nel senso che non mi piace andare a scavare troppo a fondo se quella persona è restia. Non mi piace metterla in una condizione di difficoltà. Ecco, su questo sono un po' più trattenuta".