Ballando Con Le Stelle torna a maggio su Rai 1 con un'edizione speciale per i 20 anni: cosa sappiamo

In arrivo a maggio una nuova edizione di Ballando Con Le Stelle per festeggiare i 20 anni del programma. Ecco tutto quello che sappiamo.

La pista di Ballando Con le Stelle sta per tornare: chi pensava di dover aspettare il prossimo ottobre per rivedere Milly Carlucci e la sua squadra, avrà una bella sorpresa. Il programma infatti, tornerà già a maggio con un'edizione speciale.

Ecco tutto quello che sappiamo.

Ballando Con Le Stelle, la nuova edizione: quando inizia, i nuovi maestri

La locandina di Ballando con le Stelle

La notizia è stata anticipata da TvBlog, che svela anche una data di inizio: il 9 maggio su Rai 1. Milly Carlucci tornerà stavolta al venerdì, con quattro puntate speciali per festeggiare i 20 anni del varietà.

Nello show ritroveremo maestri di ballo i e concorrenti storici, ma la particolarità è che questa edizione farà da ponte per quella ufficiale che partirà in autunno.

Nel corso delle puntate infatti, verranno scelti i nuovi maestri di ballo che entreranno nel cast del programma. Nel corso della trasmissione, alcuni ballerini professionisti gareggeranno cercando di conquistare un posto tra i nuovi maestri. A giudicarli ci saranno i giudici e un cast di esperti.

La giuria

Ballando con le stelle: la giuria

A proposito di giudici: per ora gli unici nomi confermati sarebbero quelli di Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, mentre non si sa niente di Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. È possibile quindi che Milly Carlucci stia pensando di rinnovare alcuni nomi della giuria, sia per apportare nuove dinamiche che per dare nuova linfa allo show.

Non dimentichiamo che nell'ultima edizione, c'era stato il caso Guillermo Mariotto: prima improvvisamente scomparso durante la diretta, poi tornato ma con un certo mistero.

Infine, in un'intervista a Verissimo, era stato lo stesso Mariotto a dichiarare di non sapere nulla del suo futuro a Ballando Con Le Stelle: "Non è detto che mi chiamino, dopo quello che è successo".