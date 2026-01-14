Grande Fratello Vip, il reality potrebbe tornare su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista

Dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini, intorno al Grande Fratello Vip c'era il caos; ora però, sembrerebbe che il programma di Canale 5 sia pronto a tornare. Con una sostituzione alla conduzione e un ruolo da opinionista nuovo: due sono i nomi, Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli.

Da Alfonso Signorini a Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle

Secondo quanto svela Fanpage infatti, la macchina del Grande Fratello Vip è in moto, a dispetto delle ultime vicende: per quanto riguarda la conduzione, sarebbero in via di conclusione le trattative con Ilary Blasi, mentre nel ruolo di opinionista potrebbe arrivare Selvaggia Lucarelli. Da quanto scrive Fanpage, Pier Silvio Berlusconi la vorrebbe fortemente; del resto, le manovre di avvicinamento a Mediaset erano già iniziate tempo fa. La Lucarelli infatti, ha già partecipato come opinionista all'Isola dei Famosi di Veronica Gentili, anche se non fissa.

Quando poi è partito il Grande Fratello di Simona Ventura, le era stato offerto il ruolo da opinionista: notizia che la giornalista non ha mai smentito, ma anzi, ha spiegato che l'offerta era arrivata troppo tardi per poterla valutare seriamente, con l'edizione di Ballando con le Stelle ormai alle porte. Insomma: accettare sarebbe stato un grande sgarbo nei confronti della squadra di Milly Carlucci, di cui fa parte da ben dieci anni.

Ilary Blasi al Grande Fratello dopo The Couple

Ilary Blasi conduce The Couple

Che i reality di Mediaset non stiano andando bene in quanto ad ascolti, non è un segreto. Di tutti, quello che è andato peggio è stato The Couple-Una vittoria per due: un _ Grande Fratello_ dove i concorrenti erano coppie. Chiuso senza preavviso, da un momento all'altro, senza nemmeno dare tempo ai concorrenti di congedarsi: il reality era riuscito a scendere al 9% di share, portando i vertici a decidere per l'oscuramento immediato, devolvendo il montepremi all'ospedale Gaslini di Genova. Alla conduzione del reality c'era proprio Ilary Blasi, che se dovesse davvero essere confermata al Grande Fratello Vip, tornerà sul luogo del delitto.