The Continental: la serie spinoff di John Wick sarà diratta da Albert Hughes

La serie The Continental, prodotta per Starz, sarà composta da tre puntate e alla regia sarà impegnato Albert Hughes.

The Continental, la serie spinoff di John Wick, verrà prodotta da Lionsgate come un evento televisivo composto da tre episodi che saranno ideati come se fossero dei lungometraggi.

Lo studio ha inoltre annunciato ulteriori cambiamenti e i nome del regista che si occuperà dell'atteso progetto.

La serie Starz dedicata a The Continental sarà diretta da Albert Hughes, già dietro la macchina da presa di progetti come Codice Genesi e The Good Lord Bird.

Chad Stahelski, che ha portato al successo John Wick, sarà coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con il creatore del franchise Derek Kolstad e Bail Iwanyk di Thunder Road.

La serie sarà ambientata durante gli anni '70 e racconterà l'ascesa al potere di Winston, il personaggio che nei film è interpretato da Ian McShane.

Ognuna delle tre puntate avrà una durata di 90 minuti e avà un budget di circa 20 milioni di dollari, superando persino cult come Il Trono di Spade che era arrivato a quota 15 milioni durante la stagione finale.