The Continental: i produttori pensano già alla Stagione 2 dello spin-off di John Wick?

Mentre deve ancora fare il suo debutto ufficiale la prima stagione, potrebbe già essere arrivato il via libera per la seconda.

Mentre mancano pochi giorni al debutto ufficiale della prima stagione di The Continental su Peacock, potrebbe essere solo una questione di pura formalità il via libera ufficiale alla seconda stagione, ma per i produttori è ancora presto.

Il produttore Basil Iwanyk ha confermato che gli autori dietro lo spin-off di John Wick non hanno ancora iniziato a sviluppare una seconda stagione, poiché i registi si stanno concentrando esclusivamente sullo sviluppo della migliore storia possibile e non tengono conto di come quell'avventura potrebbe portare a un eventuale seguito.

"L'emozione comune a tutti i film di John Wick, quando li giriamo, così come con la serie televisiva di John Wick, è che non parliamo mai di sequel. Siamo così terrorizzati e disperati di assicurarci che le cose che stiamo facendo funzionino", ha detto Iwanyk.

"Non vogliamo tentare gli dei del cinema e della televisione e far sì che dicano: 'Oh, state diventando presuntuosi e parlate di un sequel?' Beh, assolutamente no. Non voglio farli arrabbiare. Voglio essere umile di fronte a loro".

The Continental debutterà su Peacock il 22 settembre. Su queste pagine potete recuperare il trailer ufficiale.