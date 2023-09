The Continental, guardiamo insieme i primi 3 minuti della serie spin-off di John Wick

Torniamo indietro nel tempo e diamo un'occhiata agli albori del Continental, il celebre hotel della saga di John Wick, in questa clip della serie prequel targata Peacock in arrivo a settembre sugli schermi.

Si parte col botto

C'è tanta azione nel video che ci mostra i primi 3 minuti di The Continental, la miniserie che "andrà ad esplorare l'origine dell'iconico hoter per assassini che tanta importanza ricopre nell'universo di John Wick, e lo farà attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, intento a sopravvivere nell'infernale New York degli anni '70 e ad affrontare un passato che credeva essersi lasciato ormai alle spalle" come recita la sinossi ufficiale fornita anche CB.

John Wick: The Continental racconterà la storia di alcuni personaggi familiari

"Questa è la nostra introduzione nel mondo di The Continental, è la nostra prima grossa sequenza d'azione" spiega lo stuntman e action director Larnell Stovall "Sapevamo che era fondamentale realizzarla alla perfezione perché andrà ad influenzare l'opinione dell'audience su ciò che potrebbe vedere nello show".

Colin Woodell, Ayomide Adegun e Mel Gibson sono tra i protagonisti della serie che arriverà il 22 settembre su Peacock.