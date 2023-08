The Continental: il trailer della serie prequel di John Wick regala nuovi spoiler e scene d'azione

The Continental arriverà sugli schermi di Prime Video a settembre e il trailer regala nuove anticipazioni sulla storia e degli assaggi delle spettacolari scene d'azione della serie evento.

Nel video si scopre infatti che Winston si ritrova alle prese con il pericoloso mondo degli assassini e deve fare i conti con le conseguenze delle scelte del fratello. Tra scontri e anticipazioni, il filmato permette di scoprire qualche spoiler riguardante il passato del famoso albergo, porto sicuro per assassini e criminali.

Cosa racconta la serie evento

Al centro della trama di The Continental ci sarà l'hotel in cui gli assassini possono riposarsi tra una missione e l'altra. Ian McShane ha interpretato Winston, il manager dell'hotel, ruolo affidato a Colin Woodell nel prequel ambientato nel 1985.

Tra gli interpreti ci sono Hubert Point-Du Jour nel ruolo di Miles, Jessica Allain come Lou, Mishel Prada che sarà KD, Nhung Kate nel ruolo di Yen, Mel Gibson in quello di Cormac, Ben Robson che interpreta Frankie, Peter Greene nel ruolo di Zio Charlie, Ayomide Adegun come Charon, Jeremy Bobb nei panni di Mayhew, Ray McKinnon in quelli di Jenkins, Katie McGrath che sarà Il Giudice, Adam Shapiro nel ruolo di Lemmy, Mark Musashi e Marina Mazepa nei panni degli assassini Hansel & Gretel.

The Continental esplorerà le origini del Continental - l'hotel per assassini - fulcro del mondo di John Wick, attraverso lo sguardo e le azioni di un giovane Winston Scott. Mentre viene trascinato nella New York infernale del 1975, dove affronta un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle, Winston segue un percorso letale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York nel tentativo straziante di impossessarsi dell'iconico hotel, punto d'incontro dei criminali più pericolosi del mondo.

The Continental è un adattamento della saga cinematografica della Lionsgate scritta da Derek Kolstad, John Wick. I produttori esecutivi Greg Coolidge (Wayne, Un poliziotto in prova) e Kirk Ward (The Turkey Bowl, Wayne) sono autori e showrunner.

Il produttore esecutivo Albert Hughes (The Good Lord Bird - La storia di John Brown, Codice Genesi )dirigerà gli episodi Prima Notte e Terza Notte ed è produttore esecutivo di tutti e tre; Charlotte Brändström (Il Signore degli Anelli, The Witcher) dirigerà l'episodio Seconda Notte; Basil Iwanyk ed Erica Lee, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese e Marshall Persinger della Thunder Road Pictures saranno anche produttori esecutivi.

Greg Coolidge e Kirk Ward saranno autori e showrunner della serie evento, mentre alla regia ci saranno Albert Hughes e Charlotte Brandstorm.