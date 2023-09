The Continental, il regista difende il casting di Mel Gibson: 'Non ci interessano le sue vicende personali'

Albert Hughes, regista della serie TV The Continental, ha commentato il casting di Mel Gibson, spesso criticato per diversi commenti antisemiti e razzisti.

L'universo di John Wick, sicario interpretato sul grande schermo da Keanu Reeves, si espanderà in TV con The Continental, serie che come da titolo racconterà le origini dell'iconico hotel punto di incontro per i criminali più famosi al mondo. Tra i protagonisti ci sarà anche Mel Gibson nel ruolo di Cormac, manager del New York Continental. Un casting molto controverso a cui il regista Albert Hughes ha voluto rispondere in questo modo:

"Quando ci adoperiamo per un casting, tralasciamo le vicende personali dei singoli. Mel Gibson era l'uomo perfetto per il ruolo, avevamo bisogno di una performance intensa alla Arma Letale o Interceptor, il mio film preferito. Riesce a trasmetterti un'emozione unica che in pochi riescono, così come accade con Tom Hardy o Shia LaBeouf per citarne altri".

The Continental: il regista anticipa "57 minuti di azione non stop" nel finale

Di cosa parla The Continental?

La serie, divisa in tre parti, sarà raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.

Colin Woodell veste i panni di Ian McShane per interpretare il giovane Winston, mentre il nuovo arrivato Ayomide Adegun indossa il mantello di Caronte dal defunto Lance Reddick. La serie vede come protagonisti anche Mel Gibson, Mishel Prada, Jeremy Bobb, Ben Robson, Nhung Kate, Jessica Allain e Hubert Point-Du Jour.

The Continental arriverà su Prime Video il 22 settembre.