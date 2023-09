The Continental, il regista: 'Abbiamo concepito la serie senza conoscere la storia di John Wick 4'

Debutta oggi su Prime Video The Continental, serie prequel nonchè espansione del vasto universo di John Wick, franchise action con Keanu Reeves nei panni del sicario più celebre del grande schermo. In un'intervista ai microfoni di The Hollywood Reporter il regista Albert Hughes ha rivelato di aver concepito lo show senza conoscere gli eventi narrati in John Wick 4.

"Nessuno dei produttori ci aveva anticipato quello che sarebbe successo nel film. E poi c'è stata la terribile tragedia della scomparsa di Lance, davvero pesante da metabolizzare. Il ragazzo che ha interpretato Charon da giovane non era mai stato davanti a una telecamera in vita sua e lo abbiamo scelto tra tanti in una scuola di teatro in Galles. E la sua prima scena è stata con Mel Gibson, di certo non un compito facile. Dopo aver scoperto quello che è successo in John Wick 4 sono contento del fatto che abbiamo concepito la serie senza conoscerne gli eventi".

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

Il regista ha poi ammesso di non aspettarsi la distruzione del Continental Hotel: "Non mi sarei mai immaginato che avrebbero distrutto il Continental. Quando ho visto il film ho esclamato "ma che caz--. Non ci avevano detto nulla".

La trama di The Continental

La serie, divisa in tre parti, sarà raccontata attraverso gli occhi di un giovane Winston Scott, trascinato nell'inferno di una New York degli anni '70 per affrontare un passato che pensava di aver dimenticato. Winston percorrerà un viaggio mortale attraverso il misterioso mondo malavitoso dell'albergo nel terribile tentativo di impadronirsi dell'hotel stesso dove alla fine otterrà il suo trono.