The Conjuring: Per ordine del diavolo, Vera Farmiga: "Interpretare Lorraine Warren è un'esperienza unica"

Vera Farmiga e Patrick Wilson in The Conjuring: Per ordine del diavolo sono nuovamente i coniugi Warren e i due attori hanno parlato della loro esperienza.

Il film The Conjuring: Per ordine del diavolo arriva oggi nelle sale italiane e Vera Farmiga ha svelato l'impatto che ha avuto sulla sua vita interpretare Lorraine Warren.

L'attrice è infatti una delle star della saga horror accanto a Patrick Wilson, interprete di Ed Warren, e portare in scena le indagini degli esperti in eventi sovrannaturali e misteriosi l'ha spinta a riflettere.

Vera Farmiga, intervistata da ComicBook.com, ha raccontato parlando di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo: "Amo la storia perché, secondo me, parla di compassione ed è una storia d'amore. Propone una vera riflessione sulla natura dell'amore". L'attrice ha spiegato che quanto compiuto dai protagonisti permette di affrontare il tema dell'amore incondizionato di Dio, di quello romantico, dell'empatia, dell'amicizia e del modo in cui si cerca di aiutare il prossimo. Vera ha proseguito spiegando: "Questo è uno di quei progetti che è davvero unico. Devi realmente considerare la salute spirituale e il benessere del personaggio che stai interpretando. Si tratta di una dimensione totalmente nuova da prendere in considerazione per quanto riguarda la costruzione del personaggio. Ed è qualcosa che amo. Mi obbliga a riflettere su me stessa, a qualsiasi concetto di Dio si abbia, facendoti pensare a come quella negatività entra a far parte della tua vita".

Farmiga e Patrick Wilson hanno avuto modo di incontrare Lorraine Warren prima della morte della donna. L'interprete di Ed ha quindi parlato della possibilità di percepire la presenza dell'esperto in paranormale che è morto anni prima che si iniziasse a sviluppare il primo capitolo di The Conjuring: "Non penso 'Oh, se solo avessi l'opportunità'. Penso che, a questo punto, sarei così nervoso perché ho delineato nella mia testa la mia versione personale di Ed. Non vorrei che mandasse tutto nel caos. Come quando incontri una rock star e pensi 'Voglio incontrarti, ma al tempo stesso non voglio che accada perché potresti rovinare totalmente l'idea che ho di te'. Però penso che sarebbe super divertente. Vorrei fargli tante domande sui dettagli che nessuno nota. Come 'Ho sempre tenuto in tasca un coltello' o qualcosa del genere. Dettaglio che potrebbe essere vero, ora che ci penso. Sembra una di quelle persone che hanno abitudini simili".

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo racconta un'agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren nel film diretto da Michael Chaves (già autore di La Llorona - le lacrime del male).

Fanno parte del cast del film Ruairi O'Connor (The Spanish Princess di Starz), Sarah Catherine Hook (Monsterland di Hulu) e Julian Hilliard (le serie Penny Dreadful: city of Angels e Hill House) .