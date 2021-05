The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, il materasso ad acqua è spaventoso nella nuova foto

Ecco la prima spaventosa immagine di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo che mostra come l'orrore, talvolta, possa nascondersi anche in un materasso ad acqua.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, una spaventosa immagine di un materasso ad acqua che artiglia Julian Hilliard

Una nuova spaventosa foto di The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo ci farà guardare con occhi diversi il materasso ad acqua. Nella foto vediamo, infatti, una mano nera spuntare dal materasso ad acqua e artigliare il polso del piccolo Julian Hilliard.

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, tterzo capitolo della saga horror di The Conjuring, uscirà in contemporanea negli USA al cinema e su HBO Max il 4 giugno 2021.

James Wan ha passato il testimone a Michael Chaves (La Llorona - Le lacrime del male) che dirigerà la nuova disavventura dei coniugi Ed e Lorraine Warren, impegnati stavolta a dimostrare che un omicidio è stato provocato da un demone. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l'anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren. Nel cast ci sono poi Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e il piccolo Julian Hilliard.

The Conjuring 3 è il settimo film dell'universo di The Conjuring, il più grande franchise horror della storia, che ha incassato più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ne fanno parte i primi due capitoli di The Conjuring, nonché Annabelle e Annabelle 2: Creation, The Nun - la vocazione del male e Annabelle 3.