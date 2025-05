The Conjuring: Last Rites, Patrick Wilson e Vera Farmiga pronti ad affrontare i demoni nelle nuove foto

Svelate le prime foto di The Conjuring: Last Rites, quarto e ultimo capitolo della saga horror demoniaca prodotta da James Wan. Vera Farmiga e Patrick Wilson fanno ritorno ancora una volta nei panni di Lorraine e Ed Warren, veri cacciatori di demoni, nel film in uscita in prossimo autunno.

"Ci sono un numero limitato di volte in cui puoi dire: 'Questo è il caso peggiore che abbiamo mai avuto!'", così il 51enne Ptrick Wilson ha commentato scherzosamente con Entertainment Weekly la fine della saga. Vera Farmiga, che è andata all'inferno e ritorno con lui nei panni della moglie chiaroveggente di Ed, Lorraine Warren, la pensa allo stesso modo.

"Il mio rosario si è letteralmente rotto", ha esclamato. "I grani dicevano: 'Ragazza, ce ne andiamo!'. Credo che abbiamo fatto tutto il possibile."

Cosa sappiamo di The Conjuring: Last Rites?

Diretto da Michael Chaves, già regista del terzo capitolo della saga The Conjuring, oltre a La Llorona - Le lacrime del male e The Nun II - La vocazione, The Conjuring: Last Rites dovrebbe porre fine alla saga principale.

Chaves ha confessato di aver valutato di inserire un momento in stile Avengers: Endgame, che includesse alcuni dei mostri del passato apparsi nella saga, per poi desistere e concentrarsi su una "storia più personale".

Nel film, Ed e Lorraine vengono richiamati dal loro ritiro per indagare sulla famiglia Smurl, un caso paranormale ben documentato avvenuto tra gli anni '70 e '80. Il cast del film include anche Rebecca Calder, Elliot Cowan, Kíla Lord Cassidy, Beau Gadsdon, Tilly Walker, Molly Cartwright, Peter Wight e Kate Fahy. Mia Tomlinson interpreta Judy, figlia di Lorraine ed Ed ormai adulta.

"È semplicemente il matrimonio combinato migliore nella storia dei matrimoni combinati" ha detto scherzosamente Vera Farmiga, parlando della collaborazione col collega Patrick Wilson. "Mi mancherà soprattutto lui. Per fortuna è raggiungibile in pochi secondi tramite messaggio. Ma mi mancherà come partner di scena, è divertente e capisce perfettamente le mie idiosincrasie. Adoro quell'uomo. Sono così fortunata ad averlo avuto al mio fianco. Ha fatto sì che tutti questi esorcismi estenuanti e devastanti sembrassero una grigliata in famiglia."