The Conjuring: i coniugi Warren torneranno nel film prequel della saga dopo i record al box-office

A quanto pare, il pubblico non ha ancora visto sul grande schermo l'ultima avventura degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, che torneranno in un altro film della serie The Conjuring.

Warner Bros. e New Line stanno sviluppando infatti un film prequel, con Rodrigue Huart in trattative per occuparsi della regia. I veterani della saga horror Richard Naing e Ian Goldberg, che hanno co-sceneggiato i due precedenti capitoli del franchise, ovvero The Nun II del 2023 e The Conjuring - Il Rito finale, sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura.

Proprio Il Rito Finale, uscito nelle sale lo scorso settembre, ha registrato il record di incassi al box-office dell'intero franchise con più di 487 milioni di dollari nel mondo, partendo da un budget di appena 55 milioni.

The Conjuring - Il Rito Finale, Patrick Wilson e Vera Farmiga in una scena

Torneranno anche Patrick Wilson e Vera Farmiga?

Al momento non è chiaro se la coppia di attori protagonista della saga tornerà nel prossimo film dopo che The Conjuring - Il Rito finale aveva concluso la storia della famiglia Warren, così come era stato pubblicizzato.

Il prossimo capitolo dovrebbe concentrarsi sui primi anni della coppia di cacciatori di fantasmi. Ciò significa probabilmente che nuovi attori erediteranno il testimone dell'universo di Conjuring, succedendo a Wilson e Farmiga.

Sembra, poi, alquanto improbabile che il ruolo della giovane Lorraine Warren venga "ereditato" da Taissa Farmiga, sorella minore di Vera, dato che l'attrice ha già interpretato un altro personaggio nella saga, quello di Sorella Irene Palmer in The Nun - La vocazione del male e nel suo sequel.

The Conjuring - Il Rito finale: un momento inquietante del film

The Conjuring, il franchise è in continua espansione

Parallelamente, la saga sta per approdare anche sul piccolo schermo con HBO che sta sviluppando una serie televisiva che continuerà la storia iniziata nei film. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma Nancy Won è stata recentemente assunta come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie.

Con nove film all'attivo (tra cui gli spin-off Annabelle e The Nun), l'universo di Conjuring è diventato il franchise horror di maggior successo nella storia con un incasso complessivo di 2,7 miliardi di dollari. Le pellicole sono spesso a basso budget, il che garantisce margini di profitto davvero notevoli. James Wan è il creatore della saga, mentre Peter Safran, attuale co-capo dei DC Studios, ha ricoperto il ruolo di produttore in ogni episodio.