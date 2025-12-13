The Conjuring non è finito: il produttore anticipa l'arrivo di nuovi film e serie tv dopo Il rito finale

Peter Safran ha confermato che il franchise horror con Vera Farmiga e Patrick Wilson non è affatto concluso e proseguirà al cinema e in tv.

C'è ancora parecchio carburante nel serbatoio. Peter Safran, produttore di The Conjuring, ha confermato che il franchise horror non è affatto concluso e tornerà sullo schermo, sia al cinema che in tv, con nuove spaventose narrazioni.

Dopo l'uscita nelle sale di The Conjuring - Il rito finale, il sipario sulla saga dell'orrore iniziata nel 2013 sembra chiuso definitivamente ma le parole di Safran hanno riportato entusiasmo tra i fan e presto potremmo avere ulteriori novità.

The Conjuring è pronto a tornare

"[Il rito finale] È stata la fine di quella specifica versione della storia con Patrick e Vera e di quella versione di The Conjuring" ha specificato Peter Safran in una recente intervista "C'è molto di più che non abbiamo ancora esplorato. Quindi, in tutta sincerità, penso che ci siano strade davvero entusiasmanti sia per il cinema sia per la televisione. Sarebbe incredibilmente soddisfacente. Le persone sono state in questo viaggio con noi per dodici anni ormai. Credo che ne vogliano ancora".

Vera Farmiga e Patrick Wilson in una scena de Il rito finale

Il produttore ha aggiunto: "Nessuno lo guardava pensando: 'Beh, è finita, voglio che sia finita'. Le persone si affezionano a Patrick e Vera, ed Ed e Lorraine. Quindi credo che ci sia ancora molto da fare. L'introduzione, in modo concreto, di Judy e Tony penso sia piaciuta molto. Il riscontro che abbiamo ricevuto è che amano quei personaggi. Quindi penso che ci sarà altro in arrivo".

L'introduzione di Judy e Tony in The Conjuring

Peter Safran si riferisce ha ciò che ha proposto Il rito finale al pubblico: Mia Tomlinson ha interpretato Judy Warren da adulta mentre Ben Hardy ha vestito i panni di Tony Spera, il futuro marito di Judy. Inoltre, Il rito finale ha introdotto anche uno specchio maledetto che si ricollega al primo caso di Ed e Lorraine Warren nelle vesti di investigatori del paranormale.

Nel cast de The Conjuring - Il Rito finale troviamo Mia Tomlinson, Ben Hardy, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Beau Gadsdon e Rebecca Calder.