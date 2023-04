The Conjuring 4: svelato il titolo, sarà l'ultimo capitolo della popolare saga horror?

Durante la presentazione della Warner Bros. al CinemaCon di Las Vegas, è stato svelato il titolo ufficiale del nuovo capitolo del popolare franchise targato New Line Cinema The Conjuring 4: The Conjuring: Last Rites.

Il nuovo horror in arrivo, The Conjuring: Last Rites, sarà scritto ancora una volta da David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha firmato la sceneggiatura degli ultimi due capitoli. Non è ancora stato annunciato chi dirigerà il quarto sequel, che sarà prodotto dal creatore del franchise James Wan con Peter Safran, mentre le star principali Patrick Wilson e Vera Farmiga riprenderanno i loro ruoli di investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren.

Che cosa sappiamo di The Conjuring 4

Ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi di The Conjuring: Last Rites sono ancora tenuti nascosti. Tuttavia, James Wan ha recentemente confermato a Collider che il sequel horror potrebbe potenzialmente concludere la storia di Ed e Lorraine Warren. Ecco le sue parole:

"Sì, ci stiamo lavorando proprio ora. Teniamo molto ai film di Conjuring, quindi vogliamo solo prenderci il nostro tempo per assicurarci di farlo bene e per essere certi che l'emozione delle storie degli Warren che vogliamo raccontare non venga meno, vogliamo essere sicuri che questa che stiamo raccontando sia la storia giusta".