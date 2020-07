The Conjuring 3, l'uscita rinviata a giugno 2021

In seguito allo slittamento della release di Tenet, anche The Conjuring 3 non arriverà - come previsto - nei cinema americani a settembre, l'uscita è stata rinviata a giugno 2021 a causa dell'emergenza sanitaria.

The Conjuring - Il caso Enfield: Patrick Wilson e Vera Farmiga in un momento del film

Purtroppo la notizia era nell'aria. Per vedere la nuova terrificante avventura dei detective paranormali Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga, dovremo attendere ancora un anno. L'uscita del film è fissata, infatti, al 4 giugno 2021. Secondo Variety, The Conjuring: The Devil Made Me Do It avrebbe dovuto avere un periodo di riprese aggiuntive ad aprile 3, ma la paralisi totale dell'industria dovuta all'emergenza sanitaria le fa impedite e il film non sarà pronto per la data inizialmente prevista.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It è un horror tratto da una storia vera, che a suo tempo scioccò persino Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi paranormali affrontati dalla coppia, iniziò con una lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li portò ben oltre dove erano mai stati. Un caso che fece storia, soprattutto in tribunale, quando un uomo accusato di omicidio, tentò di impugnare la sua possessione demoniaca come difesa.

Michael Chaves dirige il film basato su una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick. Wilson e Farmiga torneranno nei ruoli di Ed e Lorraine Warren, con loro nel cast Ruairi O'Connor, Sarah Catherine Hook e Julian Hilliard.