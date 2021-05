The Conjuring 3: "Seven di David Fincher è stato una fonte d'ispirazione", spiega il regista

Il regista di The Conjuring 3: Per ordine del Diavolo ha parlato delle fonti di ispirazione del suo nuovo film e ha affermato che Seven di David Fincher ha avuto un'importanza particolare

The Conjuring 3 segnerà un punto di svolta all'interno del ConjuringVerse e, a detta del regista, sono cambiati anche i punti di riferimento da cui il film ha tratto ispirazione. Uno di questi, ad esempio, sarebbe Seven, il thriller di David Fincher uscito nel 1995.

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo abbandonerà le dinamiche tipiche delle case infestate e, piuttosto, volgerà la propria attenzione nei confronti del processo di Arne Cheyenne Johnson. Per questo, il regista ha dichiarato di aver combinato horror soprannaturale e thriller investigativo. In occasione di un'intervista con Total Film, Michael Chaves ha raccontato: "Finora questi film hanno funzionato all'interno di una cornice ben definita che noi abbiamo provato ad allargare. Se7en di David Fincher è uno dei nostri film preferiti e noi siamo stati lieti di indagare come fossimo in un thriller ma utilizzare termini tipici del linguaggio dell'horror soprannaturale".

Nel 1981 il caso Johnson è passato alla cronaca per aver formulato un precedente nella storia legale americana. Un avvocato, infatti, ha difeso il proprio cliente basandosi sulle presunte prove di influenzamento psicologico dovuto a una possessione demoniaca al momento dell'omicidio. A questo proposito, il regista del film ha dichiarato: "In questa storia c'è una vera vittima. Per noi è stato molto importante fare i conti con una storia del genere, incuriosire, spaventare e raccontare la verità".

Circa una settimana fa, Warner Bros ha distribuito il trailer ufficiale di The Conjuring: Per ordine del diavolo, film che sarà disponibile al cinema nel Regno Unito dal 28 maggio. Negli Stati Uniti e su HBO Max, il progetto sarà distribuito dal 4 giugno.