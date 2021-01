The Conjuring 3, Patrick Wilson e Vera Farmiga nelle nuove immagini promo del film

The Conjuring: Per Ordine del Diavolo si presenta nelle nuove immagini promozionali del nuovo film del franchise horror con Patrick Wilson e Vera Farmiga.

The Conjuring: Per Ordine del Diavolo è solo uno dei grandi titoli che arriveranno presto nelle sale americane e in contemporanea su HBO Max, come ci ha ricordato anche l'ultimo trailer targato Warner Bros. E proprio in questa occasione, abbiamo potuto dare un'occhiata alle prime immagini del film horror diretto da Michael Chaves con protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga.

"Volevo davvero che The Conjuring 3 non fosse ambientato nella solita casa infestata che abbiamo visto anche nei primi due film" raccontava Chaves in una precedente intervista, come riporta anche Dread Central "Doveva essere qualcosa di diverso, qualcosa che non avevamo ancora esplorato nel mondo di The Conjuring".

E diversa sembra infatti essere il caso del giorno per i coniugi Warren, stando alla sinossi ufficiale del film:"Un'agghiacciante storia di terrore, omicidi e mali sconosciuti che ha scioccato persino gli investigatori di fenomeni paranormali Ed e Lorraine Warren. Uno dei più sensazionali casi che gli siano mai capitati avrà inizio con la lotta per l'anima di un giovane ragazzo, e li porterà dinnanzi a qualcosa che non hanno mai visto prima, e segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un sospettato per omicidio affermerà di essere stato posseduto da un demone per provare la sua innocenza".

In America, The Conjuring: Per Ordine del Diavolo arriverà al cinema e su HBO Max il 4 giugno 2021. Qui di seguito potete trovare il promo con tutte le maggiori novità targate Warner Bros. in arrivo nei prossimi mesi.