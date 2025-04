The Bride, la descrizione del trailer con Christian Bale: "Pieno di sangue e davvero raccapricciante"

The Bride!, rivisitazione in chiave punk rock del mostro di Frankenstein e della sua promessa sposa diretta da Maggie Gyllenhaal, è stato presentato ieri al CinemaCon con un terrificante primo trailer, nell'ambito del panel della Warner Bros.

Il film, dal budget di 90 milioni di dollari, ha come protagonisti Christian Bale nel ruolo del mostro di Frankenstein e Jessie Buckley nel ruolo del suo interesse amoroso non-morto. In base al filmato che Gyllenhaal ha presentato, il loro matrimonio è un matrimonio fatto all'inferno. Dopotutto, la tagline del film appena rivelata è "Arriva la fottuta sposa".

Il filmato, che non è stato condiviso online per il momento, si apre con il personaggio della Buckley che cade da una scala e si rompe le ossa dopo essere atterrata sul pavimento. Si ritrova sul tavolo operatorio per essere ricucita, ma solo per fare da compagna a una certa creatura.

Prime immagini ricche di violenza per The Bride

The Bride!: un primo piano di Jessie Buckey

"Non è stato un incidente", afferma una voce nel trailer riferendosi alla spaventosa caduta della sposa, "l'hanno fatto apposta". Ciononostante, il mostro di Frankenstein e la sposa intraprendono una diabolica storia d'amore, ricca di sangue, violenza e dissolutezza generale.

"Finché morte non ci separi", dichiara il mostro di Bale nel filmato. La sposa di Buckley aggiunge: "Non resta altro da fare che vivere". La Warner Bros. porterà nelle sale The Bride! il 6 marzo 2026. Originariamente era previsto per il 26 settembre 2025, ma questa settimana lo studio ha posticipato la data di uscita, distanziando un po' di più il film dall'adattamento di Guillermo del Toro.

Gyllenhaal, che da attrice ha lavorato a film come Crazy Heart e Il cavaliere oscuro, è diventata anche un'acclamata regista, dopo aver diretto e scritto La Figlia Oscura del 2021, con cui ha ottenuto una nomination all'Oscar per la sceneggiatura. The Bride! è interpretato anche da Penélope Cruz, Annette Bening e Peter Sarsgaard.