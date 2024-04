The Bride! Christian Bale e Jessie Buckley irriconoscibili nella nuova foto dal set

Dopo le prime immagini ufficiali, è apparsa online una nuova immagine di The Bride!, il nuovo film con Christian Bale e Jessie Buckley, dove i due attori appaiono a dir poco irriconoscibili a causa del trucco.

Diretto da Maggie Gyllenhaal, il film sarà interpretato da un cast all-star che comprende anche Penélope Cruz, Peter Sarsgaard e Annette Bening. La troupe del film comprende il direttore della fotografia di Joker Lawrence Sher.

The Bride! è ambientato nella Chicago degli anni '30 ed è una rivisitazione dell'iconica storia di Frankenstein. La giovane donna di Buckley, uccisa, viene riportata in vita, ma la sua nuova vita sorprende i suoi creatori, in quanto è desiderosa di romanticismo e dà vita a un movimento sociale radicale.

The Bride! Christian Bale e Jessie Buckley sul set

Il film è la seconda regia di Gyllenhaal, che aveva esordito con La Figlia Oscura, arrivato nelle sale nel 2021. Il film ha ottenuto tre nomination alla 94ª edizione degli Academy Awards: miglior attrice (Olivia Colman), miglior attrice non protagonista (Buckley) e miglior sceneggiatura adattata.

L'"altro" Frankenstein

The Bride! non è l'unico film su Frankenstein in arrivo. Guillermo del Toro sta girando il suo Frankenstein, con Jacob Elordi, star di Euphoria e Saltburn, nel ruolo dell'iconico mostro. Il film di Del Toro è prodotto da Netflix e vede la partecipazione anche di Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.

Warner Bros. distribuirà The Bride! della Gyllenhaal nelle sale il 2 ottobre 2025.