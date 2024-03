Maggie Gyllenhaal: il suo film su Frankenstein con Christian Bale ha un titolo ufficiale, primi dettagli

Ufficializzato il titolo della nuova rilettura del mito di Frankenstein ad opera di Maggie Gyllenhaal. Il film capitanato da Christian Bale si intitolerà The Bride! e uscirà nelle sale americane a ottobre 2025. Con molta probabilità si tratterà di un remake del classico del 1935 La moglie di Frankenstein di James Whale. Nel supercast, oltre a Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening e Penelope Cruz.

Maggie Gyllenhaal scriverà e dirigerà il film, oltre a produrlo. Le riprese prenderanno il via a New York City nei prossimi giorni. Questa, per l'attrice americana, è la seconda regia dopo il malinconico La Figlia Oscura del 2021.

Christian Bale calvo per l'orrore

"Devo radermi la testa la prossima settimana per un film", ha rivelato di recente Christian Bale all'Hollywood Reporter, riferendosi al film di Maggie Gyllenhaal in cui interpreterà Frankenstein. .

Christian Bale dovrebbe avere la parte di Frankenstein, tra gli interpreti ci sono anche Penelope Cruz nel ruolo di Myrna, Peter Sarsgaard che sarà un detective, Annette Benning, e Jessie Buckley in un ruolo non ancora rivelato.

Dopo il successo di Povere creature!, liberamente ispirato a Frankenstein, al momento anche Guillermo del Toro sta preparando una sua personale versione prodotta per Netflix interpretata da Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz.