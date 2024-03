The Bride!: Julianne Hough entra nel cast del film diretto da Maggie Gyllenhaal

Nel cast del film The Bride!, scritto e diretto da Maggie Gyllenhaal, ci sarà anche Julianne Hough.

Il progetto è ispirato alla storia di Frankenstein e sarà prodotto da Warner Bros, in vista di un debutto previsto nelle sale IMAX americane dal 3 ottobre 2025.

I dettagli del progetto

Julianne Hough sul red carpet degli Emmy 2015

Il cast di The Bride! è, attualmente, composto da Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening e Penelope Cruz.

Come accaduto in precedenza, il ruolo affidato a Julianne Hough non è stato svelato.

Al centro della trama c'è un solitario Frankenstein che compie, negli anni Trenta, un viaggio con destinazione Chicago per chiedere l'aiuto del Dr. Euphronius nel tentativo di creare qualcuno che possa fargli compagnia. I due riportano quindi in vita una giovane che è stata assassinata, dando così vita alla Sposa. La creatura va oltre quanto avessero voluto, iniziando una storia d'amore complessa, attirando l'attenzione della polizia e gettando le basi per un movimento sociale folle e radicale.

Nel team dei produttori ci sono Emma Tillinger Koskoff (Joker, The Irishman), Talia Kleinhendler (The Lost Daughter), Osnat Handelsman-Keren (The Lost Daughter), Gyllenhaal e Carla Raij (Maestro).

Frankenstein: 5 memorabili variazioni sul tema del mito creato da Mary Shelley

La carriera dell'attrice

Julianne Hough ha recitato nel remake di Footloose, nel musical Burlesque, in Rock of Ages, ha interpretato Sandy sul piccolo schermo in occasione di Grease Live!, e ha fatto parte del cast di Dolly Parton's Hearstrings.

L'artista ha vinto due volte Dancing with the Stars, show in cui è stata ballerina, giudice e coreografa fin dal 2007.