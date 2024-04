The Bride!, Christian Bale e Jessie Buckley nelle prime immagini del film di Maggie Gyllenhaal

Maggie Gyllenhaal ha pubblicato in anteprima sui social le prime immagini di The Bride!, nuova versione cinematografica del mostro di Frankenstein. Nelle foto si vedono i personaggi di Christian Bale e Jessie Buckley, oltre all'immagine di un ciak.

The Bride! è ambientato negli anni '30 a Chicago e vanta un cast innumerevole composto anche da Annette Bening, Penélope Cruz, Julianne Hough e Peter Sarsgaard. L'uscita è prevista il 3 ottobre 2025.

Dettagli misteriosi

In realtà, sul film al momento si sa ancora ben poco ma l'ambizione di Maggie Gyllenhaal, dopo l'opera prima nel 2021 dal titolo La figlia oscura, è quella di realizzare una versione aggiornata e moderna di un classico del cinema dell'orrore, diretto da James Whale nel 1935, secondo capitolo cinematografico della saga sul mostro di Frankenstein.

Wallpaper di Maggie Gyllenhaal

Le immagini non svelano troppo dei personaggi, anche se è stato già annunciato che Christian Bale sarà il mostro di Frankenstein mentre non è ancora chiara la collocazione di Jessie Buckley, della quale ancora non si conosce il nome del personaggio.