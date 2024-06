The Brave and the Bold: una nuova fan art immagina Jensen Ackles nei panni di Batman del DCU

I piani originali prevedevano che The Flash si concludesse con il Batman di Michael Keaton nel DCEU. Il personaggio sarebbe poi apparso in Batgirl e Batman Beyond, incontrando probabilmente il Crociato incappucciato di Ben Affleck in Crisi sulle Terre Infinite.

I DC Studios hanno scartato tutte queste idee e il piano prevede l'introduzione di un nuovo Batman in The Brave and the Bold di Andy Muschietti. La storia sarà incentrata sull'addestramento del figlio Damian (che diventerà il nuovo Robin) da parte di Bruce Wayne, adattando elementi di Batman e Robin di Grant Morrison e Frank Quitely.

Non sappiamo ancora chi scriverà il film e, stando ai commenti del co-CEO dei DC Studios James Gunn, Batman è ancora lontano dall'entrare nel DCU. Jensen Ackles, star di The Boys e Supernatural, rimane la scelta preferita dai fan per interpretare il crociato incappucciato del DCU, e non è nuovo al ruolo dopo aver prestato la sua voce all'eroe in diversi progetti animati della DC, compresi i recenti film del Tomorrowverse come Batman: Il lungo Halloween e Crisis on Infinite Earths.

Jensen Ackles diventa Batman in un fan art

Ora abbiamo una fan art di @captracc_ che si ispira a una recente immagine del nuovo Superman. Nel disegno Ackles veste i panni di Batman di The Brave and the Bold. Si tratta di un'abile rivisitazione dello sneak peek e probabilmente funziona meglio con Gotham City e il Bat Segnale che incombono sullo sfondo.

Forse ricorderete che Ackles ha vestito i panni del Cavaliere Oscuro per Halloween qualche anno fa, si tratta dunque di un personaggio che sicuramente lo appassiona. Resta da vedere se Gunn gli darà una chance per il ruolo. Tuttavia, la decisione di affidare a David Corenswet, relativamente sconosciuto, il ruolo dell'Uomo d'Acciaio del DCU suggerisce che il regista non sta necessariamente cercando delle star note per il suo nuovo universo condiviso.

Per quanto riguarda l'attore, in precedenza Jensen Ackles si è espresso sulla possibilità di interpretare Batman, rivelando anche di aver paura che Pedro Pascal gli possa soffiare il posto.