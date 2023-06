The Brave and the Bold, Jensen Ackles: 'Se Pedro Pascal mi soffiasse il ruolo di Batman, mi arrabbierei'

Jensen Ackles ha parlato della possibilità di interpretare Batman in live action e di come non vorrebbe che Pedro Pascal gli soffiasse il ruolo.

Ci vorrà ancora del tempo per vedere sul grande schermo la nuova incarnazione del Cavaliere oscuro, ma i rumor su The Brave and the Bold continuano a impazzare. In molti hanno ipotizzato Jensen Ackles, star di Supernatural e The Boys, come papabile candidato a vestire i panni di Batman. Ecco quale è stata la sua risposta in merito.

"Non lo so e anche se lo sapessi, non te lo direi. Voglio dire, lo farei? Certamente. Impazzirei se Pedro Pascal mi soffiasse il ruolo? Ovvio. Dio ti benedica, Pedro, stai facendo di tutto, fammi sapere se lascerai libero qualche ruolo. Al momento tutto tace. Al momento c'è uno sciopero molto importante in corso" ha dichiarato l'attore ai microfoni di ScreenRant. "E fino a quando non sarà risolto, non si parlerà di altro. Mi piacerebbe interpretare il mio supereroe preferito di sempre? Certo, dove devo firmare?".

Batman: perché il Cavaliere Oscuro di Michael Keaton è il preferito dagli americani?

Jensen non è nuovo al mondo della DC: è stato infatti la voce di Batman nel film d'animazione Il lungo Halloween, ispirato all'omonimo fumetto e si vociferava dovesse interpretare il Cavaliere oscuro nella serie Gotham Knights, cancellata dalla CW dopo una sola stagione.

Come già annunciato, The Brave and the Bold farà parte del nuovo DC Universe, supervisionato da James Gunn e Peter Safran, sarà [diretto da Andy Muschietti], già regista di The Flash (https://movieplayer.it/news/batman-ufficiale-the-brave-and-the-bold-conferma-regia-andy-muschietti_128488/ "Title del link").

Di cosa parlerà il film?

A quanto sappiamo finora, Batman: The Brave and the Bold sarà basato sulle storie a fumetti di Grant Morrison, che James Gunn "eccezionalmente importanti" per il DC Universe. Al centro dei fumetti troviamo una Bat-famiglia in cui Damian Wayne, figlio biologico di Bruce Wayne, veste i panni di Robin.