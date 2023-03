The Boys: il video parodia degli Oscar In Memoriam per Queen Maeve

L'account twitter della Vought, società immaginaria al centro di di The Boys, pubblica un video In Memoriam in stile Oscar per Queen Maeve.

The Boys ha pubblicato un video parodia in stile segmento Oscar In Memoriam dedicato a Queen Maeve, membro dei Sette che ha simulato la sua morte nella terza stagione. Membro veterano dei Sette, Maeve si è progressivamente allontanata dallo spirito originario del team, delusa dal suo ruolo nella squadra di supereroi e disgustata dal comportamento di Patriota. Dopo aver perso i suoi poteri in uno scontro con Soldier Boy, Maeve decide di cogliere l'occasione per nascondersi con la sua ragazza, Elena, fingendo così la sua morte.

Il cortometraggio ironico in bianco e nero vede clip di Maeve che preme affinché i supereroi lavorino in tandem con i militari. Evidenzia anche il suo status di lesbica, sottolineando come Vought usi questa parte della sua vita per il marketing di massa invece di preoccuparsi della sua identità sessuale.

Queen Maeve farà ritorno in The Boys 4?

Sebbene Vought non sia a conoscenza del fatto che Maeve è viva, esiste la possibilità che, a un certo punto, la compagnia scopra che si nasconde. Dato che Soldier Boy le ha tolto i poteri ed è ora in coma, è improbabile che riottenga i suoi poteri volontariamente tanto presto. Tuttavia, ciò non significa che qualcuno come Patriota non riesca a scoprire che Maeve è viva in futuro.

Tuttavia, anche se è possibile che Maeve torni in The Boys in una stagione futura, al momento la sua uscita sembrerebbe definitiva. La decisione di Maeve di nascondersi completa l'arco del suo personaggio, poiché segue un sacrificio quasi mortale che l'ha privata dei suoi poteri. La sua lotta durante The Boys può ora essere ricompensata con una vita tranquilla al fianco di Elena, un nuovo inizio lontano dal pericolo di Patriota, Vought e dalle difficoltà di una vita da Super. Cosa le riserva il futuro lo scopriremo col ritorno dii The Boys 4 su Prime Video.