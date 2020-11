The Boys: uomo vestito da Patriota salva una persona da un incendio

Un ragazzo vestito da Patriota della serie TV The Boys stava andando ad un party di Halloween quando ha visto un uomo bloccato in un incendio e non ci ha pensato due volte ad intervenire.

Negli Stati Uniti, un uomo con indosso il costume da Patriota, il personaggio interpretato da Antony Starr nella serie tv The Boys, ha salvato una persona che era rimasta bloccata in un incendio.

Nella notte di Halloween, c'è chi spaventa le persone e chi le mette in salvo. In questo secondo, ristretto numero di persone c'è anche Chris Taylor che nei giorni scorsi ha salvato la vita ad una persona rimasta bloccata dentro casa nel corso di un incendio. Insomma, una scena degna dei migliori film, resa ancora più surreale dal fatto che, al momento del salvataggio, Taylor indossasse un costume da Patriota, uno dei protagonisti della serie tv The Boys.

Chi conosce il fortunato show di Amazon Prime Video sa bene quanto, in realtà, il personaggio interpretato in maniera eccellente da Antony Starr sia tutto fuorché un eroe. Anzi, l'uomo a capo dei Seven è a dir poco diabolico, spietato e disposto ad uccidere chiunque pur di prevalere rispetto al resto del mondo. Invece Chris Taylor è stato un vero e proprio supereroe: il ragazzo, nativo di Greenville, Ohio, ha raccontato che si trovava con la sua famiglia e che si stava recando ad una festa di Halloween quando, percorrendo una strada che di solito non percorre, ha visto le fiamme divampare all'interno di una casa e, dopo aver notato la presenza di qualcuno nell'abitazione, è intervenuto sfidando il fuoco e riuscendo a mettere in salvo il malcapitato.

"C'è una serie tv su Amazon Prime chiamata The Boys. La adoro. Abbiamo camminato in questo vicolo per la prima volta in assoluto. Ho visto delle fiamme che uscivano da una casa e l'intero piano di sopra era consumato, le fiamme stavano appena uscendo. Ho urlato più forte che potevo per capire se qualcuno stesse lì dentro ed ho sentito una specie di gemito, un suono debole. Sono entrato e c'erano fiamme intorno e a pochi centimetri da me; il mio costume si stava surriscaldando, mi sembrava di sciogliermi. Non riuscivo a respirare, il fumo era molto pesante. Mi sento come se il costume potesse sempre ricordarci che questo è quello che siamo. Siamo qualcuno che aiuterà le altre persone se ne avranno bisogno" ha quindi raccontato Taylor nei giorni scorsi.

Ricordiamo che la seconda stagione di The Boys è già disponibile nel catalogo streaming di Amazon ed ha riscosso numerosi consensi da parte di pubblico e critica. Lo show è stato rinnovato per una terza stagione.