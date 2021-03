The Boys: tre nuovi membri nel cast dello spinoff, tutte le novità sullo show

Svelati i nomi dei tre nuovi membri del cast dello spinoff di The Boys, in preparazione sulla scia del successo della serie Amazon Prime Video.

Prosegue lo sviluppo dello spinoff di The Boys con l'arrivo di tre nuovi membri del giovane cast della serie ancora priva di titolo che dovrebbe approdare prossimamente su Amazon Prime Video.

Secondo Deadline, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero e Maddie Philipps affiancheranno Jaz Sinclaire e Liz Broadway nei ruolo dei super studenti dell'accademia dei Supes della Vought.

Aimee Carrero ha celebrato il suo ingaggio su Twitter invitando i fan a "darle un pizzicotto" per verificare che la buona notizia non è solo un sogno.

Secondo quanto anticipato da Amazon, lo spinoff di The Boys sarà "parte college show, parte Hunger Games". Al centro della storia ci sarà una sorta di università per Super messa su dalla Vought International con lo scopo di insegnare a studenti con abilità speciale a controllare i propri poteri.

Il produttore esecutivo di The Boys Craig Rosenberg ha scritto il pilot dello spinoff e ne sarà showrunner e produttore insieme a Seth Rogen, Eric Kripke, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz e Pavun Shetty. Amazon Studios e Sony Pictures Television hanno stretto una nuova partnership con Point Grey Pictures, Kripke Enterprises e Original Film per il nuovo show.

Nel frattempo sono in corso in Canada le riprese della terza, attesa stagione di The Boys.