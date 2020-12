The Boys: lo showrunner svela il regalo di Natale a tema Love Sausage (FOTO)

Lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha rivelato il regalo di Natale a tema Love Sausage donatogli da un membro del cast della serie Amazon Prime Video divenuta di culto dopo due stagioni.

Eric Kripke ha pubblicato su Twitter la foto del curioso regalo di Natale fattogli da Laz Alonso, interprete di Latte Materno: una sciarpa fallica lavorata a maglia. Ad accompagnare il tweet la scritta

"Per molto tempo, @lazofficial ha voluto vendicarsi per averlo avvolto in un pene lungo tre metri. Ieri c'è riuscito. Grazie per il regalo natalizio, Laz! #WhoWoreItBetter #LoveSausage".

L'autore dell'improbabile regalo, Laz Alonso, in precedenza aveva commentato le "pene" della scena con Love Sausage, uno dei momenti più esilaranti e irriverenti di The Boys 2.

Nel corso del panel virtuale al New York Comic Con, Eric Kripke si era sbilanciato anticipando che il personaggio di Love Sausage potrebbe addirittura ricomparire nella terza stagione di The Boys se ci sarà una congiuntura favorevole degli astri:

"Fate attenzione alla risposta di Laz Alonso e alla sua reazione mentre vi dico questo: la scorsa settimana uno sceneggiature ha anticipato che questa potrebbe non essere l'unica interazione tra Latte Materno e Love Sausage. Ne stiamo discutendo".

Laz Alonso ha aggiunto: "Andiamo, lo sapete già. Lo rivoglio indietro."

La terza stagione di The Boys entrerà in lavorazione nei primi mesi del 2021. Anticipato l'ingresso di alcuni nuovi personaggi tra cui la star di Supernatural Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy.