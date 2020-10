The Boys, Shaquille O'Neal irrompe nel panel Zoom del NYCC: "Voglio entrare nei Sette"

Shaquille O'Neal ha offerto un assaggio dei suoi poteri da Super dopo l'apparizione a sorpresa nel corso del panel del New York Comic Con dedicato a The Boys.

La superstar dell'NBA Shaquille O'Neal ha fatto irruzione nel corso del panel Zoom dedicato alla serie Amazon The Boys per chiedere ufficialmente di entrare a far parte dei Sette.

Il panel su The Boys moderato dallo show runner Eric Kripke ha visto l'intervento di un intervistatore d'eccezione, Shaquille O'Neal che, al minuto 10:50, grazie all'aiuto di alcuni filtri, ha sfoggiato le sue doti da supereroe esclamando: "Voglio far parte dei Sette. E voglio anche sapere chi è il più burlone sul set"

O'Neal ha dichiarato di essere un superfan della serie Amazon che vede oggi l'arrivo sulla piattaforma del gran finale della seconda stagione e si è dato il nome da super di Black Demon, svelando al mondo i suoi poteri e la sua risata malefica. Naturalmente il cast dello show ha accolto il nuovo arrivo con risate ed entusiasmo.

Jack Quaid, interprete di Hughie, ha chiesto ufficialmente a Erik Kripke di trovare un modo per inserire Shaquille O'Neal nei Sette. Ci sarà un camero riservato a lui nella stagione 3? Ce lo auguriamo tutti visto che tra l'altro, al momento, i nuovi episodi sono in fase di scrittura.

Per rispondere alla domanda del campione di basket, il burlone del set di the Boys, a detta di tutti, sarebbe Karl Urban, Billy Butcher in persona, ma lui non ci sta e risponde ridendo:

"Oh, andiamo. Laz Alonso è più furbo di me. Laz è uno che organizza lo scherzo e poi si allontana in silenzio per guardare i danni fatti. Ho il tuo numero, amico."