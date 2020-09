The Boys è la serie più vista in streaming per la quarta settimana di seguito

La serie The Boys, firmata Amazon, si riconferma la serie basata sui fumetti più vista in streaming online per la quarta settimana consecutiva, diventando la più popolare.

La nuova stagione di The Boys sta avendo un enorme successo, come dimostrano le ultime statistiche che hanno eletto la serie Amazon Prime Video come lo show in streaming più visto per ben quattro settimane di seguito, continuando a stupire i fan ancor più della prima stagione.

The Boys 2: I Sette in una scena della nuova stagione

The Boys si riconferma, quindi, una della serie più popolari degli ultimi anni, come dimostrano le statistiche diffuse dal servizio statunitense Reelgood, una guida sui prodotti in streaming, che ha analizzato le preferenze di quasi due milioni di utenti nella scorsa settimana. La seconda stagione della serie con Karl Urban si piazza al primo posto, con la preferenza di oltre il 24% degli utenti.

L'ampia popolarità di The Boys potrebbe essere collegata alla decisione di Amazon di rilasciare la seconda stagione un episodio alla volta, tralasciando quindi il modello più tradizionale che i servizi di streaming offrono, ovvero quello di rilasciare tutte le puntate nello stesso momento. In questo modo, l'hype per la serie cresce sempre di più nei fan, che ogni settimana attendono con ansia di sapere il seguito della puntata precedente.

The Boys: in arrivo uno spinoff della serie Amazon

La storia di The Boys è ambientata in un mondo in cui i supereroi lasciano spazio al lato più oscuro della loro notorietà, l'action series infatti narra la vicenda di un gruppo di vigilantes della CIA conosciuti come "The Boys" che operano per smascherare i supereroi corrotti, mossi da una grande determinazione e da una forte volontà di combattere l'oscuro.

Nel cast Karl Urban, Laz Alonso, Jack Quaid, Karen Fukuhara, Tomer Capon, Jennifer Esposito, Antony Starr, Nathan Mitchell, Dominique McElligott e Jessie Usher.