The Boys è la serie più guardata su Amazon a due settimane dal debutto

Grande successo per The Boys, la nuova serie targata Amazon Prime Video diventata il binge watching dell'estate 2019, classificandosi come la serie tv più vista sulla piattaforma streaming dopo solo due settimane dal debutto.

Creata da Seth Rogen, Eric Kripke e Evan Goldberg, The Boys è basata sull'omonimo fumetto di Darick Robertson e Garth Ennis che affronta un lato oscuro dei supereroi, in un mondo dove sono corrotti ed egoisti proprio come ogni altro essere umano.

Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios, ha esternato l'entusiasmo che tutti stanno provando nel conoscere il successo della serie tv: "Siamo entusiasti del fatto che The Boys abbia superato le nostre previsioni per la visione nelle sue prime due settimane ed è diventata una delle serie Amazon Original più seguite dai nostri clienti Prime Video.Questo crea grande slancio ed eccitazione per noi mentre ci prepariamo per la seconda stagione."

La serie - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Boys - è stata già rinnovata per una seconda stagione prima che la serie avesse anche debuttato su Amazon Prime Video. La produzione è già al lavoro per realizzare questi nuovi episodi, sicuramente per dare seguito al successo della prima stagione.

Lo showrunner Eric Kripke ha commentato il successo dello show: "Sono così eccitato per la risposta alla prima stagione. E soprattutto, questo successo mi ha permesso di lavorare ancora di più alla seconda stagione. Non voglio che la Stagione 2 superi la prima, ma voglio che sia più profonda. Una stagione più intensa, più folle, più straziante, più guidata dai personaggi. Il mio unico obiettivo è rendere la Stagione 2 migliore della Stagione 1"

Il successo di questa prima stagione potrebbe essere di buon auspicio per il futuro della serie, sicuramente c'è molto materiale al quale ispirarsi visto che il fumetto è stato pubblicato per 72 numeri e negli anni ci sono state alcune miniserie supplementari.