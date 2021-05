The Boys: il ristorante pop-up Planet Vought apre a Hollywood, ma solo per pochi giorni

Pochi fortunati potranno pasteggiare nel ristorante pop-up Planet Vought, replica di quello presente in The Boys, che aprirà a Hollywood dal 4 al 6 giugno.

In attesa dell'arrivo su Amazon Prime Video della terza stagione di The Boys, la compagnia ha deciso di celebrare lo show con l'apertura di un ristorante pop-up Planet Vought, che resterà in funzione a Hollywood solo per pochi giorni.

The Boys: un'immagine de Il Patriota

Planet Vaught sarà una replica esatta del popolare locale visto in The Boys e resterà in funzione dal 4 al 6 giugno all'Hollywood Palladium di Los Angeles. Amazon assicura che è stato profuso il massimo impegno in questo pop-up, ricostruendo in ogni minimo dettaglio quanto visto nella serie televisiva. Il ristorante propone, inoltre, una trama a sé stante per i fortunati fan che avranno la possibilità di visitarlo. Le persone dovranno rimanere nelle loro auto in conformità con i protocolli di sicurezza, ma sembra che Amazon stia facendo tutto il possibile per garantire che questo sia un evento unico nel suo genere.

I fan di The Boys non solo riconosceranno immediatamente il nome Planet Vaught, ma anche la sua importanza per la costruzione del mondo dello show. In una realtà in cui il capitalismo ha infettato ogni aspetto dell'industria dei supereroi, la Vaught sfrutta i suoi eroi per ottenere il massimo profitto. La malvagia compagnia capitalizza ulteriormente il marchio aprendo attività alimentari a tema, non diversamente da ciò che le persone sperimentano nei parchi di divertimento tanto popolari negli USA. Lo stesso ristorante gioca un ruolo fondamentale in una particolare scena dell'ultima parte della seconda stagione, e i fan noteranno le numerose somiglianze recandosi a cena nella versione reale del locale.

The Boys 3: lo showrunner anticipa una premiere "esplosiva" (VIDEO)

La terza stagione di The Boys, attualmente in lavorazione in Canada, vedrà l'arrivo del popolare Soldier Boy, interpretato da Jensenk Ackles, e di Katia Winter nel ruolo di Nina Namenko, la boss del crimine russo nota come "Little Nina." I nuovi episodi arriveranno prossimamente su Amazon Prime Video, dove sono disponibili le prime due stagioni.