The Boys 3: lo showrunner anticipa una premiere "esplosiva" (VIDEO)

Eric Kripke anticipa una premiere esplosiva per la terza stagione della serie Amazon The Boys, che vedrà l'ingresso del mitico Soldier Boy.

Mentre la lavorazione della terza stagione di The Boys è in corso, lo showrunner Eric Kripke torna a solleticare gli appetiti dei fan promettendo una premiere letteralmente esplosiva con un divertente video postato sui social media.

Kripke accompagna il video con la scritta: "Ecco le immagini di me che guardo #TheBoys Director Cut dell'episodio 301. C redo che stia per arrivare qualcosa di davvero speciale. E folle. E speciale".

Le riprese di The Boys 3 sono in corso in Canada. La new entry Jensen Ackles ha anticipato il suo look da Soldier Boy in una foto dal set. Soldier Boy, personaggio storico dei fumetti, darà del filo da torcere a Patriota, che si troverà ad avere a che fare con un super più sadico e violento di lui.

"Penso che chiunque si aspetti che Jensen si presenti e sia un bravo ragazzo, rimarrà deluso", ha detto in precedenza Eric Kripke in un'intervista a Variety. "Nei fumetti è solo un po' maldestro e sottomesso a Patriota. Ma noi affronteremo la sua storia con la Vought perché è come John Wayne. È uno di questi ragazzi che esistono da decenni nella storia di Vought. Ed era Patriota prima di Patriota, quindi proviene da un'epoca diversa, ma ha lo stesso ego e la stessa ambizione - si presenta in un modo diverso perché proviene da un'epoca diversa".

Perché The Boys e Invincible si assomigliano

Oltre a Jensenk Ackles, la terza stagione di The Boys vedrà l'arrivo di Katia Winter nel ruolo di Nina Namenko, la boss del crimine russo nota come "Little Nina."

La terza stagione di The Boys arriverà prossimamente su Amazon Prime Video.