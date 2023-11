The Boys: quando esce il trailer della Stagione 4?

Sembra sia stato rivelato quando potremo vedere il primo trailer della quarta stagione, in uscita su Prime Video nel 2024.

La conclusione di Gen V ha lasciato i fan con la voglia di sapere il prima possibile come la storia continuerà, visto anche il gancio con la Stagione 4 di The Boys, prevista per il 2024. Ma quando uscirà il trailer della nuova stagione?

Secondo quanto rivelato su Twitter, la prima occhiata alle immagini di The Boys 4 dovrebbe arrivare alla prossima edizione della CCXP, ovvero la Comic Con Experience che si tiene a San Paolo in Brasile e quest'anno prevista per dicembre.

Durante il finale di Gen V abbiamo assistito all'entrata in scena di Patriota, che ha "risolto" a modo suo il trambusto che si era scatenato all'interno della Godolkin University School of Crimefighting. Non solo, in una sequenza a metà dei titoli di coda, c'è stato anche il cameo di Billy Butcher, che scopre nei sotterranei della scuola il "Bosco", luogo misterioso al centro della trama dello spin-off.

Inizialmente prevista per un'uscita entro il 2023, la quarta stagione di The Boys è stata posticipata all'anno prossimo a causa dello sciopero degli sceneggiatori, che ha impedito ai tecnici de montaggio di intervenire sui dialoghi in post-produzione, ritardandone il completamento.