The Boys, la star di Mulan Jimmy Wong contro la serie: "Perché tutti quegli attori asiatici muti?"

Le serie The Boys e The Umbrella Academy nel bersaglio di Jimmy Wong, che attacca le produzioni americane colpevoli di sottoutilizzare gli attori asiatici privandoli dei dialoghi.

Jimmy Wong, interprete di Ling nel live-action Disney Mulan, polemizza contro The Boys, The Umbrella Academy e le altri produzioni che usano star asiatiche relegandole a ruoli secondari o privi di dialoghi.

The Boys: Karl Urban, Nathan Mitchell, Chace Crawford, Jack Quaid, Karen Fukuhara in una scena della serie

The Boys vede in un ruolo di primo piano l'interprete di Suicide Squad Karen Fukuhara nei panni di Kimiko, supereroina muta, mentre Justin H. Min fa parte del cast della serie Netflix The Umbrella Academy nei panni del fantasma Ben.

"Una delle cose più fastigiose che ho notato durante il binge watching in pandemia: attori asiatici incredibilmente sexy e di bell'aspetto interpretano ruoli quasi privi di dialoghi perché dovrebbero essere... misteriosi?" scrive Jimmy Wong su Twitter.

for all the “well, actually” or “don’t be triggered” replies, here’s a mini thread with more examples of this tired trope: https://t.co/uvQmil5WRX — Jimmy Wong (@jfwong) October 18, 2020

and when the literal showrunner admits to it? pic.twitter.com/vqrs0ZmNum — Jimmy Wong (@jfwong) October 18, 2020

A chi gli ribatte che i ruoli di Karen Fukuhara e Justin H. Min sono motivati dai fumetti originali, fonte primaria di ispirazione delle serie in questione, Wong risponde che questi sono solo due esempi di un vero e proprio trend dell'utilizzo di attori di colore in ruoli quasi muti. Tra gli esempi presi in considerazione c'è anche il ruolo di Katana iN Suicide Squad, interpretato dalla stessa Fukuhara.

Nella sua polemica social, Jimmy Wong cita un'intervista in cui lo showrunner di The Boys Eric Kripke esprime il suo rimorso per il modo in cui Kimiko è stata rappresentata nella prima stagione spiegando: "Una delle cose che vorrei aver fatto meglio in questa stagione era dare più voce a Kimiko. Credo che siamo caduti inavvertitamente in una trappola, lo stereotipo della donna asiatica riservata e silenziosa, ero consapevole di non volere quello. Dobbiamo essere certi che il personaggio abbia una sua voce e un punto di vista forte. E dal momento che non può esprimersi con le parole, questo non significa che non possa parlare. Ha le sue opinioni, è una persona vera".