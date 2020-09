The Boys 2: gioca al punta e clicca e fai il test per scoprire che Supereroe sei

Da oggi è disponibile il gioco di The Boys 2, un punta e clicca che ti permetterà di usare il tuo intuito e fare il test per scoprire quale Supereroe sei.

In contemporanea con l'uscita di The Boys 2 su Amazon Prime Video, è stato rilasciato il gioco della serie tv, un punta e clicca funzionante sia in versione desktop che mobile. Risolvi gli enigmi, raccogli gli indizi e fai il test per scoprire che Supereroe sei!

Da oggi è disponibile su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Boys, una delle serie tv più dissacranti del panorama streaming internazionale. Attraverso i nuovi episodi dello show - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione dei primi tre episodi The Boys 2 - scopriremo come si evolverà la battaglia di Butcher e Hughie contro i Seven. Non mancheranno di certo i colpi di scena che hanno già caratterizzato la prima parte della serie tv, capace di raccogliere l'83% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.

Tutti i fan di The Boys, potranno inoltre giocare sin da subito al mini-gioco disponibile sia su desktop che su mobile. Si tratta di un ibrido tra un classico punta e clicca ed un test psicologico. Una volta collegatosi al sito del game, l'utente scoprirà che la Vaught International, la diabolica compagnia che sintetizza il Compound-V, composto chimico responsabile della nascita dei Super, è alla ricerca di un nuovo Supereroe. Butcher e Hugie sono quindi tornati nei vecchi laboratori della società per raccogliere indizi e comprendere così se è proprio l'utente il nuovo Super assoldato dalla compagnia.

La ricerca degli indizi avverrà in due maniere differenti: la prima attraverso la risoluzione di semplici enigmi per trovare cinque riferimenti ai superpoteri di alcuni dei Seven; la seconda attraverso la risposta ad alcune domande del Test della Vaught corrispondenti ad ogni superpotere scoperto. Soltanto dopo aver trovato i cinque indizi ed aver risposto alle cinque domande, l'utente scoprirà che tipo di Supereroe è e avrà modo di leggere un breve profilo psicologico con tanto di riferimenti scherzosi al reclutamento da parte della Vaught.

Insomma, se siete appassionati di The Boys non potete perdere l'occasione di tuffarvi in questo gioco e quindi di scoprire se siete proprio voi il Supereroe chiamato ad unirsi al Patriota e agli altri Seven.