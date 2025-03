The Boys, Jared Padalecki sulla reunion con Jensen Ackles: "Non ne so molto, il che è terrificante"

Jared Padalecki ha confessato di essere molto in ansia circa il suo imminente debutto nella quinta stagione di The Boys, anche a causa della reunion con Jensen Ackles, amico da una vita con cui ha condiviso tutte le stagioni di Supernatural.

"Non ne so molto, il che è terrificante", ha dichiarato Padalecki a Business Insider. L'attore non è sicuro della misura in cui lui e Ackles, che tornerà a interpretare Soldatino nella serie prodotta da Eric Kripke e tratta dal fumetto di Garth Ennis e Derick Robertson, interagiranno nella serie.

"Non so cosa faremo. Non so se ci scontreremo l'uno con l'altro. Non ne so molto. Stanno ancora cercando di scrivere e capire chi ci sarà. Ma sarà alla fine di questo mese", ha aggiunto Padalecki.

Cosa aspettarsi dalla reunion di Supernatural in vista?

Supernatural 15: Jared Padalecki, Jensen Ackles in una scena

Non sono ancora state annunciate informazioni sul personaggio di Padalecki. Un altro attore del cast della serie andata in onda per 15 stagioni su The CW, Misha Collins, sarà presente nella nuova stagione. Padalecki ha rivelato che è stato Eric Kripke, il creatore di Supernatural, che ha creato anche The Boys, a convincerlo a partecipare alla serie.

The Boys 3: Jensen Ackles in una scena della serie

"Conosco molto bene Eric Kripke e conosco molto bene The Boys. Mi ha detto: 'Ehi, vuoi venire a giocare?'. Io gli ho risposto: 'Sì, credo?'". Padalecki era intimidito dalla prospettiva di entrare a far parte della serie. "È fottutamente terrificante per me", ha aggiunto.

L'attore ha anche detto a sua moglie, Genevieve Padalecki, che probabilmente avrebbe avuto "un ruolo strano", ma lei lo ha comunque incoraggiato a partecipare alla serie: "Il mio messaggio a Eric Kripke diceva letteralmente: 'Ehi, se mi spoglio, dammi un mese di preavviso per mangiare broccoli, riso e petti di pollo e fare flessioni tutto il giorno'", ha scherzato Padalecki.