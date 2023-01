The Boys, Giancarlo Esposito anticipa il suo ritorno nella stagione 4?

Giancarlo Esposito tornerà nella stagione 4 di The Boys? L'attore, che ha prestato il suo volto al CEO della Vought, potrebbe aver dato ai fan una risposta in una delle ultime dichiarazioni rilasciate in merito al suo futuro.

La star del piccolo schermo, che ha recentemente vinto il Critics Choice Awards come miglior attore non protagonista per Better Call Saul, potrebbe quindi apparire nei nuovi episodi della serie accanto a Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty e Chase Crawford? La risposta di Giancarlo Esposito è arrivata quando TVLine ha chiesto all'attore se Stan Edgar potrebbe apparire nella prossima stagione di The Boys.

Pur non avendo dato alcuna certezza, Esposito ha lasciato una speranza ai fan della serie: "Trovo che The Boys sia uno show molto inquietante, interessante, spigoloso e malato - nel miglior modo possibile. È geniale. E... non lo tirerò più fuori: penso che ci sia una grande possibilità".

L'ultima volta che i fan hanno visto Stand Edgar in The Boys, quest'ultimo era stato estromesso dalla carica di CEO della Vought International, mentre Patriota (Homelander) si assumeva la responsabilità di guidare l'azienda. In che modo potrebbe tornare questo personaggio?

Intanto, proprio nelle scorse ore, sono giunte nuove anticipazioni in merito alla quarta stagione di The Boys che non ha ancora una data di uscita. I nuovi episodi conterranno infatti quella che è stata descritta come la scena più disgustosa mai girata. Non è difficile immaginare che il Patriota coinvolto nel momento. Ma per scoprire cosa succederà bisognerà attendere il ritorno della serie sullo schermo.