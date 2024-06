The Boys: Erin Moriarty anticipa il destino di Starlight nella Stagione 4

La Stagione 4 di The Boys debutterà con i primi episodi la prossima settimana, ma nel frattempo Erin Moriarty ha avuto modo di anticipare e svelare parte dell'arco narrativo del suo personaggio, Starlight.

Nel corso di una nuova intervista, Moriarty ha rivelato cosa ci sarà in serbo per Annie dopo aver rifiutato l'offerta della Vought e detto addio alla sua identità in costume per unirsi alla crociata dei Boys contro Patriota.

In particolare, a proposito delle rivelazioni della storia che a quanto pare l'hanno parecchio sorpresa, la Moriarty ha ammesso: "Questo è ciò che renderà questa stagione, si spera, significativa per lei. In altre parole, come l'elemento sorpresa, continuo a ripeterlo, non è arbitrario".

The Boys 2: Antony Starr ed Erin Moriarty in una scena della nuova stagione

L'attrice ha proseguito: "Sta attraversando questa crisi d'identità esistenziale ed è come dire: 'Sì, questa donna si è guadagnata questo momento della sua vita'. Si è trattato di un momento molto interessante per me, già nella lettura del copione e spero che faccia sentire quelle persone che attraversano un momento simile meno sole".

The Boys 4, Nathan Mitchell criptico sul personaggio di Jeffrey Dean Morgan: "Rimarrà a lungo con i fan"

Una di queste rivelazioni, tuttavia, sarà una sorpresa negativa. Moriarty ha anticipato il confronto tra Annie e il nuovo membro dei Sette, Firecracker, che "rivelerà una parte del mio passato in cui ero una bulla. E questo è stato qualcosa che ho dovuto trascendere. E c'è una ragione per cui l'ho fatto, perché mia madre stava facendo questo e quest'altro. Adoro quel momento perché per me è il più inequivocabile e malvagio che abbiamo visto. Mi piace che abbiano aggiunto questi piccoli dettagli".

Nonostante questi dettagli poco rassicuranti sul passato di Starlight, il co-protagonista di Moriarty, Jack Quaid, ha rivelato che la relazione tra Annie e Hughie sarà molto più solida rispetto alla terza stagione. Se non lo avete ancora visto, recuperare il trailer di The Boys 4, il cui debutto su Prime Video è fissato per il 13 giugno prossimo.